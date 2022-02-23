德国外长：普京正试图在乌克兰东部扭转历史的车轮

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）2月23日到访柏林参加德联邦政府部长理事会会议。勒德里昂当天还与德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）举行了会谈，并召开了联合记者会。贝尔伯克在会上表示：“普京正试图在乌克兰东部扭转历史的车轮，用权力政治、军事和对欧洲的法律与和平秩序的完全蔑视。而且对受影响人民的命运完全漠不关心。”

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据法国外交部介绍，俄罗斯-乌克兰危机和萨赫勒地区的局势是勒德里昂与德方官员讨论的核心。在受到德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）和德外部长贝尔伯克的接见后，勒德里昂还回顾了法国担任欧盟轮值主席国期间主要问题的进展。在德国部长会议结束时，勒德里昂和贝尔伯克举行了一次联合新闻发布会。

贝尔伯克在会上表示：“普京正试图在乌克兰东部扭转历史的车轮，用权力政治、军事和对欧洲的法律与和平秩序的完全蔑视。而且对受影响人民的命运完全漠不关心。”她指出：“我们已经多次警告莫斯科有关潜在的后果。在与我们的合作伙伴的密切协调下，我们作为欧盟已经通过了一个有针对性的严厉制裁方案。这个方案可以在任何时候收紧。”

贝尔伯克强调：“对我们来说，作为德国政府，这很重要：我们愿意接受经济后果，以捍卫一个自由、主权和民主的乌克兰。在欧洲，和平和自由是没有价格标签的。因此，我们已经停止对北溪2号管道项目的认证过程。”

勒德里昂则强调了法国和德国之间的密切协调，以及他们对普京决定承认乌克兰东部两个分离主义地区作出坚定回应的共同决心。勒德里昂说，今天通过的第一批欧盟对俄制裁标志着欧洲人在面对违反国际法和乌克兰领土完整时的坚定、团结和责任。

此外，德国外交部国务部长林德纳(Tobias Lindner)周三表示：“俄罗斯正在违反《联合国宪章》的核心原则。我们需要团结一致，强烈反对这种行动”。他说，否则，“今天袭击乌克兰的事情明天可能会发生在其他联合国会员国身上”。

这位德国绿党政治家当天在纽约联合国大会上说，现在是所有国家大声疾呼捍卫《联合国宪章》所载国际秩序的时候了。与此同时，他还呼吁俄罗斯降级。