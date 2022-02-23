拜登政府改变政策将制裁北溪2号管道运营公司及其CEO

自华盛顿方面消息，美国拜登政府预计将在2月23日宣布对北溪2号项目的运营商Nord Stream 2 AG公司进行制裁，而在去年，拜登政府利用国家安全豁免权阻止了相关制裁。

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据美国有线电视新闻网（CNN）报导，据三位美国官员描述，此举是美国及其盟国和伙伴本周对俄罗斯实施的一系列惩罚措施的一部分，以回应俄罗斯总统普京承认乌克兰东部的两个分离主义地区“独立”。

据美方官员介绍说，在德国周二宣布停止对北溪2号管道的认证后，拜登政府决定着手取消对该项目的国家安全豁免权。该官员补充说，制裁北溪2号的运营商Nord Stream 2 AG公司，这是一家注册的瑞士公司，其母公司是俄罗斯天然气巨头、俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）。拜登政府的这一最新决定实际上是对该项目敲响了丧钟。

此举标志着拜登政府对北溪2号项目的政策发生了重大转变，此前美方的政策是制裁一些参与该项目的小型实体，包括一些帮助施工的俄罗斯公司和船只公司，但不制裁该项目的运营商Nord Stream 2 AG公司及其CEO马蒂亚斯•沃宁格（Matthias Warnig）。

值得一提的是，Nord Stream 2 AG的姊妹公司Nord Stream AG公司的股东委员会主席正是德国前总理社民党人施罗德（Gerhard Schröder）。