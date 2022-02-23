普京： 乌克兰从来没有独立建国的传统

从2月21日起，俄乌危机进一步升级。俄罗斯总统普京当天承认乌克兰东部分离地区独立，并派驻俄军“维和”部队进驻该地区。而普京在21日的全国演讲中给出的攻打乌克兰理由，更被认为是“语出惊人”。

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普京21日当天发表了一个近1小时的全国电视讲话。他强调说，乌克兰从来没有独立建国的传统，而目前的乌克兰是前苏联领导人列宁“人为”创立出来的国家。他认为，现代乌克兰是俄罗斯“通过割去自己部分历史领土建立的”，而俄罗斯现在对乌克兰的行动，属于“去共产化”的一部分。

普京说：“苏联时期的事件已无法改变，但应把这些事情直接说出来......乌克兰对俄罗斯来说，不仅是一个邻国，更是历史的一部分。”

他进一步解释说，“现代乌克兰完全是由俄罗斯，或者更确切地说，是布尔什维克共产主义俄罗斯创造的......这个过程几乎在1917年革命之后就立即开始了。列宁和他的同伙以一种对俄罗斯本身非常残酷的方式，做到了这一点——通过分离、疏远俄罗斯自己的历史领土的一部分。”

“然后，斯大林将一些以前属于波兰、罗马尼亚和匈牙利的领土，併入了乌克兰。1945 年，赫鲁晓夫出于某种原因，将克里米亚从俄罗斯手中夺走，并将其授予乌克兰......这就是现代乌克兰领土的形成方式。”普京继续说道。

普京认为，“苏维埃乌克兰”是布尔什维克政策的结果，而列宁是该国的是“创建者和设计师”，而承认乌克兰独立，则是前苏联当年“埋下的地雷”。他表示，乌克兰现在已成为“外国控制的傀儡”，当地已形成“恐俄情绪”和“新纳粹主义”。

他批评西方不断向乌克兰提供武器，而让乌克兰加入北约，也只是时间问题。他说：“（乌克兰）加入（北约）后，将令俄罗斯的军事威胁上升，导弹4、5分钟就飞到莫斯科。”

普京最后对乌克兰政府喊话说：“你们要去共产化吗？正合我意。但不要停在半路。我们准备好向你们展示，什麽是真正的去共产化。”

外界分析，这次电视讲话好比普京的“宣战演说”。而俄罗斯对乌克兰的行动已引发欧美日等国的强烈反应，2月22日，多国已纷纷祭出对俄罗斯的制裁。不过，俄罗斯方面似乎表现得不屑一顾。

据路透社报导，俄罗斯外长拉夫罗夫22日说，“我们的欧洲、美国、英国同僚不会停止，也不会平静，直到他们用尽所谓 ‘惩罚俄罗斯’的所有可能性。他们已经在用各种形式的制裁来威胁我们，或者像他们现在所说的：所有制裁之母。”

他继续说道：“但我们已经习惯了。我们知道，无论如何，他们都会强加制裁，不管有没有理由。”