欧盟将制裁俄国防部长和俄总统办公厅主任等个人和实体

据《华尔街日报》2月23日援引外交官们的话报导，欧盟正计划制裁俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古（Sergei Shoigu）和俄罗斯互联网研究所（IRA），美国官员此前曾因该机构涉嫌在2016年美国大选期间干预选举而对其进行制裁。

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据了解，这些欧盟实施的对俄制裁名单将于周三晚些时候生效，是欧盟为回应俄罗斯本周承认乌克兰东部两个分离主义地区并向该地区派遣俄罗斯军队而发起的首制裁制措施的一部分。俄罗斯驻英国大使馆的代表没有立即发表评论。

欧盟官员周二列出了他们打算对俄罗斯个人和实体实施的一系列制裁计划，包括对351名投票赞成普京承认乌克兰东部两个分离主义地区独立的俄罗斯国家杜马议员，禁止购买和交易新的俄罗斯主权债券，以及对三家俄罗斯银行进行资产冻结，并排除在欧盟市场之外。这三家受欧盟制裁的金融机构目标是俄国家开发集团VEB、工业通讯银行（Promsvyazbank）和Rossiya银行。来自顿涅茨克和卢甘斯克两个分离主义地区与欧盟的进口和出口也将被禁止。

此外，欧盟将对22名俄罗斯个人和互联网研究所实施定向制裁。这些目标尚不包括俄罗斯总统普京，尽管欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）周二表示，如果俄罗斯对乌克兰有新的侵略措施，普京可能会受到来自欧盟的旅行禁令和资产冻结惩罚。

据外交官们介绍，欧盟列出的制裁名单中包括俄国防部长绍伊古、俄总统办公厅主任安东·瓦伊诺（Anton Vaino）以及其他几位俄军高级军事指挥官，包括俄罗斯海军和国防部的参谋长。此外，欧盟的制裁名单还包括三家银行的高级主管，包含俄国家开发集团VEB主席舒瓦洛夫 (Igor Shuvalov) 。他曾担任俄罗斯前第一副总理长达10年，是普京的亲密盟友。

俄罗斯互联网研究所由叶夫根尼·普里戈任（(Yevgeny Prigozhin)领导，他同样也是普京的亲密盟友。普里戈任因为与俄罗斯雇佣军组织瓦格纳集团(Wagner Group)有联系，此前已经受到欧盟的制裁。欧盟此次将俄罗斯互联网研究所作为制裁目标，因为其被指在传播有关乌克兰和当前危机的虚假信息方面发挥了作用。

据乌克兰《基辅邮报》周三报导，欧盟对俄罗斯的制裁对象还就包括俄外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）、电视主持人及评论家索洛维约夫（Vladimir Solovyov）、今日俄罗斯总编辑（RT）西蒙尼扬（Margarita Simonyan）和俄国家杜马下议院副议长彼得·托尔斯泰（Pyotr Tolstoy）。

美国及其欧洲盟友周二宣布了对俄罗斯的第一批制裁措施，美国拜登总统称之为对“俄罗斯入侵乌克兰的开始”的回应。另外，德国表示，将无限期地停止对北溪2号天然气管道的认证，该管道旨在将天然气从俄罗斯运往德国。

迄今为止公布的美国和欧洲的协调行动还没有达到各国政府在莫斯科全面入侵乌克兰的情况下所威胁和预告的一揽子制裁。官员们说，这些措施合在一起，是为了限制俄罗斯进入全球金融体系。

根据欧盟委员会的数据显示，欧盟是俄罗斯最大的贸易伙伴，占该国2020年货物贸易总额的37.3%。欧盟超过40%的天然气和26%的石油供应来自俄罗斯，最近几周，美国和欧盟的官员们急于通过从挪威、卡塔尔和阿塞拜疆等国购买液化天然气（LNG）来缓解这种依赖性。