立陶宛和波兰总统共同访问乌克兰：你们的斗争就是我们的斗争

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）和波兰总统杜达（Andrzej Duda）2月22日晚就俄乌紧张局势进行协调后，于23日上午对乌克兰首都基辅进行了联合访问。瑙塞达和杜达在到访期间与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）举行了会谈。瑙塞达在前往乌克兰时表示：“亲爱的乌克兰人，立陶宛与你们站在一起。你们的斗争就是我们的斗争。一直到战争的结束!”

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瑙塞达周三上午通过推特发布了他和杜达决定联合访问乌克兰的消息。瑙塞达在推文中介绍称：“昨晚在与波兰总统杜达协商后，今天上午我们一起抵达基辅，向我们的朋友乌克兰总统泽连斯基表示声援。”他补充说：“亲爱的乌克兰人，立陶宛与你们站在一起。你们的斗争就是我们的斗争。一直到战争的结束!”

瑙塞达在三国总统的会谈后还表示：“立陶宛和波兰向乌克兰发出强烈的支持信息。鉴于俄罗斯的侵略，乌克兰不会被孤立。”他指出：“今天，我们和杜达一起向我们的朋友泽连斯基保证，乌克兰人可以指望我们全力支持他们追求和平。”而就在一天前，爱沙尼亚总统卡里斯（Alar Karis ）对乌克兰进行了工作访问。

据乌克兰总统府的声明介绍称，泽连斯基开始与抵达乌克兰进行工作访问的吉瑙塞达和杜达进行会晤。三国领导人之间的会谈在基辅的玛丽亚宫进行。2020年8月，三国宣布成立了中欧区域组织“卢布林三角”（Lublin Triangle）。三位领导人将于稍后出席联合记者会。

三国总统还发表了针对俄罗斯承认乌克兰东部两个亲俄地区“独立”的联合声明。声明表示：“俄罗斯的这一无端侵略行为再次公然违反了包括《联合国宪章》在内的国际法的基本准则和原则，以及在1994年《布达佩斯备忘录》框架内给予乌克兰的安全保证。”

声明指出：“俄罗斯故意单方面退出了《明斯克协议》，因此对当地安全局势的进一步恶化负有全部责任。我们重申对乌克兰在其国际公认边界内的主权、独立和领土完整的坚定承诺，并延伸至其领海。俄罗斯联邦决定承认所谓的‘顿涅茨克人民共和国’和‘卢甘斯克人民共和国’将不会产生任何法律影响。”

声明称：“我们呼吁国际社会采取果断和深远的措施，应对俄罗斯对乌克兰主权和领土完整的又一次侵略行为。这一反应应包括迅速对俄罗斯联邦采取强有力的一揽子制裁措施，包括针对北溪2号工程的措施。我们敦促俄罗斯缓和局势，撤出部署在乌克兰边境和临时占领的乌克兰领土上的武装部队，并避免采取任何进一步的军事行动。”

声明表示：“波兰和立陶宛总统站在乌克兰一边，完全赞扬和支持其通过外交和和平手段解决俄乌冲突的努力。乌克兰应该得到我们对其欧洲和欧洲-大西洋愿望的最有力支持，这符合乌克兰民族的自由意志和选择。立陶宛和波兰重申，根据2021年3月18日和5月3日签署的联合声明，他们支持乌克兰的欧洲前景。”

声明表示：“我们强调，鉴于在执行结盟协议和内部改革方面取得的重大进展，以及目前的安全挑战，乌克兰应该获得欧盟候选国地位，立陶宛共和国和波兰共和国将支持乌克兰实现这一目标。”

据悉，中欧和东欧多国领导人将在周五下午在波兰首都华沙举行的“布加勒斯特九国”紧急峰会上，讨论不断升级的乌克兰局势和东欧的集体安全问题。由罗马尼亚和波兰两国总统共同倡议的“布加勒斯特9国模式”于2015年在布加勒斯特召开首次峰会，参加这一模式的9个北约东翼成员国包括保加利亚、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和匈牙利。