美欧制裁俄罗斯 各有侧重

美国总统拜登周二宣布，因俄罗斯向其承认的两个乌克兰分离地区派遣军队，对俄精英人士和两家银行实施新的制裁，西方试图通过惩罚莫斯科来阻止俄罗斯对乌克兰的全面入侵。欧盟同意实施新的制裁措施，将把更多的政界人士、议员和官员列入黑名单，禁止欧盟投资者交易俄罗斯公债，并瞄准分裂主义实体的进出口。俄罗斯外长拉夫罗夫早些时候称对制裁威胁不予理会。

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就美国与欧盟制裁俄罗斯，路透社报道称，美国对俄罗斯银行和精英人士实施制裁，欧盟将更多俄政客列入黑名单。

美国总统拜登周二宣布，因俄罗斯向其承认的两个乌克兰分离地区派遣军队，对俄精英人士和两家银行实施新的制裁。欧盟、德国和英国也宣布了从金融上打击俄罗斯的方式，他们担心俄罗斯会进一步入侵，而莫斯科几个月来一直否认这一举动。

欧洲正在经历几十年来最严重的安全危机之一，俄罗斯总统普京下令俄罗斯军队进入莫斯科承认独立的乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区“维持和平”，美国政府将这一派兵理由斥为“无稽之谈”。

这两个地区毗邻俄罗斯，自2014年以来一直由俄罗斯支持的武装分子控制。

几周来的紧张外交努力迄今为止都以失败告终，莫斯科呼吁提供安全保障，包括承诺其邻国乌克兰永远不会加入北约(NATO)，而美国及其盟国则向普京提出就建立信任和军备控制进行谈判。拜登指控，“简单地说，俄罗斯刚刚宣布，它正在瓜分乌克兰的一大块领土，”拜登周二在白宫表示，“他正在为用武力夺取更多领土找理由，”拜登说，“这是俄罗斯入侵乌克兰的开始。”

作为对俄罗斯没有从白俄罗斯撤军到乌克兰北部的回应，拜登说，他已经授权在欧洲部署更多的美军和装备，以加强爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的力量。拜登称，“让我明确一点，这完全是我们的防御行动。我们无意打击俄罗斯，”他说，“不过，我们希望传达一个明确无误的信息，那就是美国和我们的盟友将共同保卫北约的每一寸领土。”

拜登说，制裁将适用于俄罗斯对外经济银行(VEB)和俄罗斯军事银行，后者指的是从事国防交易的Promsvyazbank。从周二开始，美国将对俄罗斯精英及其家人实施制裁。根据拜登，俄罗斯主权债务遭受打击意味着俄罗斯政府从西方融资的渠道被切断。

路透社称，周二早些时候，德国暂停认证一条来自俄罗斯的新天然气管道，英国也对俄罗斯银行实施了制裁。俄罗斯外交部批评这些新措施是“非法的”。欧盟还同意实施新的制裁措施，将把更多的政界人士、议员和官员列入黑名单，禁止欧盟投资者交易俄罗斯公债，并瞄准分裂主义实体的进出口。

该报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫早些时候对制裁威胁不予理会。他说:“在用尽所谓惩罚俄罗斯的所有可能性之前，我们的欧洲、美国和英国同行不会收手，也不会冷静下来。”