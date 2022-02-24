七国集团领导人就俄罗斯入侵乌克兰发表联合声明

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七国集团（G7）领导人2月24日就俄罗斯全面入侵乌克兰举行了视频峰会。会后，美国、英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大全球七个主要工业国家领导人发表了联合声明。

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声明表示：“我们七国集团领导人对俄罗斯联邦部分地从白俄罗斯境内对乌克兰的领土完整、主权和独立进行大规模军事侵略感到震惊并予以谴责。在对乌克兰这一民主国家进行无端和完全无理的攻击之前，还提出了捏造的主张和毫无根据的指控。它严重违反了国际法，严重违背了《联合国宪章》和俄罗斯在《赫尔辛基最后文件》和《巴黎宪章》中作出的所有承诺以及在《布达佩斯备忘录》中的承诺。我们七国集团正在提出严厉和协调的经济和金融制裁。我们呼吁国际社会的所有伙伴和成员以最强烈的措辞谴责这次袭击，与乌克兰并肩作战，并大声反对这种公然违反国际和平与安全基本原则的行为。”

声明表示：“这场危机是对基于规则的国际秩序的严重威胁，其影响远远超出欧洲。用武力改变国际公认的边界是没有道理的。这已经从根本上改变了欧洲-大西洋的安全局势。普京总统已将战争重新引入欧洲大陆。他把自己放在了历史的错误一边。”

声明指出：“我们致力于维护和平、稳定和国际法。我们团结一致，支持乌克兰人民及其民主选举的政府。在这个黑暗的时刻，我们的心与乌克兰人民同在。我们随时准备提供人道主义援助，以减轻痛苦，包括来自俄罗斯侵略的难民和流离失所者。”

声明表示：“我们呼吁俄罗斯联邦停止流血事件，立即缓和局势，并将其部队撤出乌克兰。我们还呼吁俄罗斯确保欧安组织（OSCE）特别监测团的安全。我们还谴责白俄罗斯参与对乌克兰的这次侵略，并呼吁白俄罗斯遵守其国际义务。”

声明表示：“我们呼吁俄罗斯联邦立即 停止流血，我们最强烈地谴责俄罗斯总统普京2月21日决定承认乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克自我宣布的实体为‘独立’国家，以及他决定派遣俄罗斯军队进入这些地区。我们呼吁其他国家不要跟随俄罗斯的非法决定，承认这些实体宣布的独立。普京总统的决定严重违反了《联合国宪章》所载的基本原则，特别是尊重国家的领土完整和主权，也公然违反了联合国安全理事会第2202号决议（俄罗斯联邦作为安全理事会常任理事国支持该决议）以及《明斯克协议》，其中规定有关地区应回归乌克兰政府控制。”

声明表示：“我们重申，我们坚定不移地致力于乌克兰在其国际公认的边界和领海内的主权和领土完整，以及任何主权国家决定其自身未来和安全安排的权利。我们重申，被非法占领的克里米亚和自行宣布的‘人民共和国’是乌克兰的一个组成部分。”

声明表示：“我们谴责普京总统一贯拒绝参与外交进程以解决与欧洲安全有关的问题，尽管我们一再提出。”

声明强调：“我们与包括北约、欧盟及其成员国以及乌克兰在内的合作伙伴团结一致，并继续决心采取必要行动，维护国际规则基础秩序的完整性。在这方面，我们也在密切关注全球石油和天然气市场状况，包括在俄罗斯对乌克兰的进一步军事侵略背景下。我们支持主要能源生产国和消费国之间为实现我们在全球能源供应稳定方面的集体利益而进行一致和建设性的接触和协调，并随时准备在需要时采取行动，以解决潜在的干扰。”

就此次七国集团视频峰会，美国白宫还发表声明表示：“（拜登）总统和七国集团领导人重申，他们决心迅速应对普京总统对乌克兰无端和无理的攻击，并表示他们对乌克兰人民的声援。领导人们在他们长达数月的协调基础上，同意推进毁灭性的一揽子制裁和其他经济措施，以追究俄罗斯的责任。七国集团由世界主要民主国家和世界经济的50%组成，七国集团将共同对俄罗斯施加的代价将是前所未有的。由于普京的选择，俄罗斯现在将面临其经济的直接和巨大的压力，以及与全球金融体系、全球贸易和尖端技术隔离的巨大代价。领导人们还同意加强正在进行的努力，以减轻俄罗斯行动的任何溢出效应并确保全球能源市场的稳定。拜登总统向德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）表示感谢，感谢他在这一关键时刻将所有领导人聚集在一起。”