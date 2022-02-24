乌克兰危机 法国战略家指核大国间正面战争可能产生灾难性后果

“几天来，普京一直在向马克龙撒谎以争取时间，”根据法国一名高级消息人士强调指出。

就西方国家如何反击普京的入侵乌克兰，根据法国地缘政治专家弗朗索瓦·海斯堡（François Heisbourg）指出，面对乌克兰危机，核大国间正面战争可能产生灾难性后果。外交手段“今天不再有它的地位了”，面对俄罗斯，应该采取的是新，而且“更强而有力”的制裁措施。

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俄罗斯在周三半夜入侵乌克兰，之后的周四（24日），整个国际社会都在努力试图就如何反击普京，达成一致。也是战略研究基金会特别顾问的弗朗索瓦·海斯堡接受巴黎人报采访时表示，他并不对俄乌整个事态的转变“真正感到惊讶”。根据他的看法，应该对俄罗斯采取更新的、更严厉，可能会产生影响的制裁。

那么俄罗斯的这次入侵行动，是否显示了西方外交手段的完全挫败呢？

这名战略顾问向巴黎人报指出，外交失败从周日就开始了，尤其是周一，当普京摧毁了明斯克协议时。 也就是从清楚显明没有外交解决方案的那一刻起，那天夜晚发生的重大事件就仅是顺着一个逻辑顺序发展。仅仅在周三晚上召开联合国安理会会议并不能改变现状。 外交手段在今天已不再占有一席之地了。但，它也许在不久的将来还会再次占有一席之地。

除了谴责之外，西方还有什么反应呢？

海斯堡说：西方在政治上展现的团结是很重要的事了。毫无困难地让所有欧洲国家就这场危机达成共识并非易事。 第二轮制裁也在意料之中，这将比第一轮制裁更强大、范围更广。

他指出，这我们自然就会想到制裁能源领域，但也会想到金融制裁，以及禁止出售半导体产品给俄罗斯工业界。 也就是以西方所能的，所拥有的去做。

那么，这种制裁是否真正能有效果呢？

海斯堡指出，我们经常会听到有人说这项制裁根本没什么用。但要知道，现在我们要走出那些习惯性的制裁框架，所以完全有可能他们会带来重大的冲击。 但不应该去预测结果，因为重点是普京的脑袋究竟在想什么。

法国、美国目前排除任何出兵乌克兰干预的可能，这样做对吗？

海斯堡说回答：是的，排除直接军事干预，这是正确的，因为几个核大国之间发生正面战争可能会产生灾难性的后果。

支援抵抗防御的装备很重要，正如同法国总统马克龙宣布的，但我们不会立即用士兵无法掌握的新手段创建一个复杂的军事组织。它比较是随着时间的推移，才尤其有用。