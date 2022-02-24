乌克兰/俄罗斯

面对俄军今天对乌克兰发起陆海空全面入侵行动，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）呼吁愿意保家卫国的人民挺身出面，政府将配发武器。乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）说，任何愿意且能够扛起武器的人都可加入守土部队行列。警方则表示，将向退伍军人配发武器。

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据中央社今天报道称，俄罗斯对乌克兰发动陆海空攻击。乌克兰对守土民众配发武器。

乌克兰总统泽连斯基的幕僚阿列斯托维奇（Oleksiy Arestovych）告诉记者，俄罗斯入侵的最初数小时，造成了40多名乌克兰军人和大约10位平民丧生。

据乌克兰武装部队总司令扎卢日内（Valeriy Zaluzhny）表示：“乌克兰武装部队最高统帅（总统泽连斯基）下令，要让侵略者（俄军）蒙受最大损失。”

乌克兰军方表示，乌军已在东部大城哈尔科夫（Kharkiv）附近一条道路上摧毁4辆俄军坦克车，在卢甘斯克（Luhansk）一座城镇附近击毙50名俄军，并同样在乌东击落第6架俄国军机。

消息说，不过俄罗斯否认，其军机或装甲车被毁。

此外，乌克兰边境防卫局表示，3名边防官兵在南部刻松州（Kherson）阵亡，另有若干人受伤。