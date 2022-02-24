乌总统向全国发表讲话：一个新的铁幕降下将俄罗斯与文明世界隔开

乌克兰/俄罗斯/国际

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2月24日向全国发表了电视讲话。他在讲话中向俄罗斯人呼吁：“ 如果你听到我们的声音，如果你理解我们，如果你明白你在攻击一个独立的国家，请到广场上向你们国家的总统讲话。”

广告 继续浏览后续

泽连斯基说：“我们今天听到了什么？不仅仅是火箭的爆炸声、战斗声、飞机的轰鸣声。这是一个新的铁幕降下的声音，将俄罗斯与文明世界隔开。我们的国家任务是使这块幕布不是通过我们的乌克兰领土，而是在俄罗斯人的家里通过。乌克兰军队、我们的边防军、警察和特种部队阻止了敌人的进攻。用冲突的语言来说，这可以称为行动暂停。”

泽连斯基说：“在顿巴斯，我们的武装部队做得很好，哈尔科夫方向非常困难，保卫城市的部队正在工作，他们很可靠，他们是我们的人。今天最棘手的情况是在南部。我们的部队正在赫尔松的郊区进行激烈的战斗。敌人正从被占领的克里米亚向外推进，试图向梅利托波尔推进。”

泽连斯基说：“在我国北部，敌人在切尔尼戈夫地区缓慢推进，但有部队守住它。在日托米尔地区建立了可靠的防御。敌人在霍斯托梅尔的伞兵被阻挡，部队被命令消灭他们。是的，我们，不幸的是，有损失，我们的英雄们的损失。是的，我们有被俘的俄罗斯士兵。我们的医生正在帮助他们中的一些人--那些已经投降的人。许多俄罗斯飞机和许多装甲车被摧毁。”

泽连斯基说：“是的，我们看到，许多俄罗斯人对正在发生的事情感到震惊。一些俄罗斯人已经在社交媒体上呼吁，他们反对这场战争。我们看到了这一点。但俄罗斯联邦的领导人不太可能看到这一点。”

泽连斯基向俄罗斯人呼吁：“所以请你们。 如果你听到我们的声音，如果你理解我们，如果你明白你在攻击一个独立的国家，请到广场上向你们国家的总统讲话。我们是乌克兰人。我们在我们的土地上。你们是俄罗斯人。现在你们的军队发动了一场战争。在我们国家的战争。我非常希望你能在红场或你们首都莫斯科、圣彼得堡和俄罗斯其他城市的街道上的其他地方发言。不仅是在Instagram上——这非常重要。”

泽连斯基说：“我们在这个时候看到了什么？对于国际社会来说，俄罗斯正在成为所谓的朝鲜民主主义人民共和国的类似物--这是完全孤立的。我一直在与伙伴国家和国际组织的领导人保持联系。俄罗斯已经开始受到一揽子大型制裁的第一批制裁，这是世界历史上最强大的制裁。”

泽连斯基说：“没有人能够说服或强迫我们乌克兰人放弃我们的自由、独立和主权。但是，俄罗斯领导人似乎正试图通过破坏他们国家的潜力来做到这一点。俄罗斯自2000年以来所成就的一切，现在都可以在世界面前被烧成灰烬。我们强调，乌克兰并没有选择战争的道路。但乌克兰提出要回归和平。”

泽连斯基说：“乌克兰人可以做什么？帮助国防建设。加入乌克兰武装部队和领土防御部队的行列。任何有战斗经验的公民现在都会有用武之地。敌人是否能够进一步推进我们独立国家的领土，取决于你和我们所有人。请帮助志愿者社区和医疗系统，例如，通过献血。政治家和社区领导人：帮助人们，尽可能地确保当地的正常生活。每个人都应该照顾好自己的亲人，照顾那些需要帮助的邻居或熟人。记者的职责，一个重要的职责，是捍卫乌克兰的民主和自由。”

泽连斯基说：“我今天与许多领导人交谈--英国、土耳其、法国、德国、欧盟、美国、瑞典、罗马尼亚、波兰、奥地利和其他国家。如果你们，亲爱的欧洲领导人，亲爱的世界领导人，自由世界的领导人，今天不帮助我们，那么明天战争将敲响你们的大门。”

演讲最后，泽连斯基说：“荣耀属于乌克兰的武装部队! 荣耀属于乌克兰!”