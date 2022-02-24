乌总统泽连斯基签署法令宣布进行全国总动员

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据国际文传电讯社报导，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月24日签署了关于总动员的第69/2022号法令。

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根据乌克兰总统府网站公布的文件，在俄罗斯联邦对乌克兰的军事侵略方面，为了确保国家防务，保持乌克兰武装部队和其他军事编队的战斗和动员准备，根据乌克兰国家安全与国防事务委员会的建议，按照《乌克兰宪法》第一部分106条第2款第1、17、20项，总统决定宣布和进行总动员。

泽连斯基已指示在以下地区进行动员工作：文尼察、沃伦、第聂伯罗彼得罗夫斯克、顿涅茨克、日托米尔、扎卡尔帕季亚、扎波罗热、伊万诺-弗兰科夫斯克、基辅、基洛沃拉德。卢甘斯克、利沃夫、尼古拉耶夫、敖德萨、波尔塔瓦、罗夫诺、苏米、特尔诺皮尔、哈尔科夫、赫尔松、赫梅利尼茨基、切尔卡什、切尔尼戈夫地区和基辅市。

动员工作将在该法令生效后的90天内进行。该文件规定征募新兵、预备役人员和车辆，以满足乌克兰武装部队、国民警卫队、乌克兰安全局、国家边防局和其他政府机构的需求，数量由动员计划确定。

文件中写道：“请乌克兰武装部队总参谋部在总动员期限内确定国民经济应征入伍人员、预备役人员和车辆的征兵顺序和数量。”它规定，部长内阁应为动员和其他与宣布和进行总动员有关的措施提供资金，乌克兰安全局必须在动员期间实施反情报措施。

同时，地方执行机构与地区人员配备和社会支持中心合作，在地方政府的参与下，在各种所有制形式的企业、机构和组织的参与下，个人企业家必须组织和确保公民及时通知和到达，被征召入伍，装备到达集结点和军事单位，临时分配建筑物、构筑物、土地、车辆和其他物质和技术手段。

他们还必须召集应征者、预备役人员服兵役，并将他们送到乌克兰武装部队、乌克兰国民警卫队、乌克兰安全局的军事单位和机构。乌克兰国家边防局，国家特别运输局。乌克兰国家特别通讯和信息保护局，乌克兰其他军事单位。

文件写道：“地区国家行政机构的负责人应确保地区、县和市医疗委员会的建立和运作。”据乌克兰内政部称，已向基辅民众分发了10000支自动步枪。