切尔诺贝利核电站失守

俄占领乌国首都空军基地 切尔诺贝利核电站失守

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Voici le sarcophage entourant la zone de protection autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Voici le sarcophage entourant la zone de protection autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. © AFP
作者： 法广
6 分钟

2022年2月24日清晨，俄罗斯向乌克兰发动全面入侵；全国多个目标被袭击。乌克兰总统府最新消息，俄罗斯军队已经控制了切尔诺贝利核电站；经过数个小时的激战，俄军空降部队大举进攻、控制了距离乌克兰基辅市中心约25英里的空军基地—安东诺夫机场（Antonov Airport）。

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俄罗斯部队的指挥官告诉CNN，他们与乌克兰军方刚经历一场交火。乌克兰军方则表示，它正在发动反攻，试图夺回这个机场。此时，基辅市政府已发布空袭警告，要求所有居民前往地下躲避。基辅各处都可以听到警笛和战机声。

 

CNN当地记者报导说，“他们（俄罗斯空降部队）已经允许我们进入，与他们在一起，他们要保卫这个空军基地的周边地区，由直升机搭载的部队在凌晨时分降落在这里，并架起了空中桥樑，让更多部队进入。”记者补充说，这些军人在手臂的制服上戴着一条橙色和黑色的带子，以识别是俄罗斯部队。

记者说：“我们听到一些飞机在空中飞行……。有一缕黑烟、灰烟、棕烟，从空军基地的大院内冒出。我认为在我们的上空有喷气式飞机在飞行。”

据一位熟悉此事的美国官员表示，鉴于俄罗斯军方的兵力火力，拜登政府正在考虑将更多已经在欧洲的美军转移到东欧国家。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周四宣布，授予美国欧洲司令部司令兼欧洲盟军最高司令托德・沃尔特斯（Tod Wolters）将军使用北约的防御武力，包括：动用北约反应部队（NATO Response Force）海陆空三军和特种部队。

“今天，我们启动了北约的防御立场，使我们的军事指挥官有更多的权力在需要时调动和部署部队，当然这也包括北约反应部队。”斯托尔滕贝格说：“我们准备好了，我们正在调整兵力，但我们所做的是防御性的、有节制的，我们不寻求战争。我们希望防止冲突。”

当天稍早，BBC的战地特派员在乌东前线、乌克兰政府掌控区克拉马托尔斯克市（Kramatorsk）听到了轰炸巨响。约在同一时间，乌克兰南方沿海、仅离俄国边境60公里的马里乌波尔（Mariupol），也从清晨开始传出砲击与连续枪声。

根据英国国防部的数据，乌克兰目标已受到80多次袭击，并表示俄国陆军正在从克里米亚的北部、东北部、东部和南部跨越边界。

在乌克兰，民众在几家开放的药店、超市外面排起了长队。自动取款机外也出现长长队伍。在加油站，平均等待时间超过两个小时。

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