俄罗斯全线进攻 乌克兰抵抗 战事新看

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯正式对乌克兰展开军事行动后，传出乌克兰境内已有数百人伤亡，乌克兰军队稍早宣称，已在乌东接近叛军地盘区域击落5架俄罗斯战机和1架直升机。俄罗斯国防部否认消息。俄罗斯采取炸弹袭击，陆军跟进战术。南线战线，俄罗斯官方消息称，俄军在亚速海的黑海舰队已派军登陆敖德萨（Odessa）；法新社称敖德萨当地传出爆炸。俄罗斯国防部宣称已经轰炸瘫痪乌克兰空军基地系统。

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据中央社今天引述消息报道称，俄罗斯正式对乌克兰展开军事行动后，传出乌克兰境内已有数百人伤亡，乌克兰军队稍早宣称，已在乌东接近叛军地盘区域击落5架俄罗斯战机和1架直升机。

陆军参谋总部表示：“根据联合部队司令部说法，今天，2月24日，在联合部队行动地区有5架侵略者的战机和1架直升机遭击落。”美国有线电视新闻网（CNN）记者稍早表示，采访团队和乌克兰内政部官员联系，官员表示，这些攻击行动造成全国各地数百人伤亡，不过目前确切死伤人数不得而知。

俄罗斯塔斯社（TASS）今天说，俄国军方否认上述说法。

据自由时报今天报道称，稍早俄罗斯总统普京颁令展开军事行动后，军队火速向前推进，乌克兰内政部长格拉申科（Anton Gerashchenko）表示，俄罗斯军队已经登陆黑海港口城市敖德萨（Odessa）。

该报道引据《CNN》消息，俄罗斯军队正在快速推进，内政部长幕僚证实，俄军已经登陆敖德萨市，并正在越过第2大城哈尔科夫（Kharkiv）的边境。

普廷今早透过电视演说宣布，在卢甘斯克、顿内茨克求援下，已颁令授权军队在乌东顿巴斯地区执行“特别军事行动”。

自由时报消息说，俄罗斯总统普京宣布对乌克兰开战后，稍早乌克兰多地出现爆炸声响，首都基辅更冒出巨大“蕈状云”，场面吓人。俄罗斯国防部宣称，已经用高精准武器瘫痪乌克兰军事设施。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）证实，军事设施、边防部队遭到俄罗斯砲击，随后透过视讯向国民颁布戒严令，并呼吁人们冷静。

俄罗斯国防部稍早也宣称，已用高精准武器攻击乌克兰的军用机场、航空以及防空系统，瘫痪了乌克兰空军，俄方辩称，这不是攻击乌克兰人民，而是在攻击军事设施。另外，《法新社》也指出，俄罗斯宣称已摧毁乌克兰空军基地，并瘫痪乌国防空系统。

中央社说，俄罗斯总统普京今天宣布对乌克兰采取特殊军事行动后，乌克兰多个城市传出遭导弹打击，并传出俄军登陆南部海港城市敖德萨。

乌克兰总统泽连斯基宣布戒严。基辅市长呼吁民众待在家中不要外出，另传出有部分地区停电。

据乌克兰边防单位表示，乌国遭受来自多个面向的攻击，“约在清晨，乌克兰遭遇来自俄罗斯一面、白俄罗斯一面及克里米亚的俄军攻击”。

乌克兰部队授命视情况反击。

路透社说，乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯对乌克兰基础设施和边防人员发动飞弹攻击，许多城市传出爆炸声响，他已下令全国戒严，并已与美国总统拜登通过电话。

乌克兰外交部发表声明指出，俄罗斯军事行动目的是摧毁乌克兰整个国家。