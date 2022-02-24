俄罗斯国防部称：以精准武器瘫痪乌克兰军事设施 乌克兰多城遭导弹击中

乌克兰/俄罗斯

2022年2月24日，俄罗斯总统普京授权在乌克兰东部开展军事行动后，在马里乌波尔机场附近的一个军事设施出现了火光。

俄罗斯国防部今天报告称，俄罗斯正在用高精度武器瞄准乌克兰的军事基础设施、防空系统以及空军，但并没有攻击乌克兰城市。据乌克兰方面报告，俄罗斯已经对乌克兰发动了全面攻击，一些城市的军事指挥中心被导弹击中。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，据俄罗斯国防部今天宣布，总统普京（Vladimir Putin）宣布对乌克兰采取军事行动后，俄军正以精准武器锁定乌克兰军事基础设施。

俄罗斯媒体引述俄国国防部的声明指出：「军事基础设施、防空设施、军事机场和乌克兰武装部队的飞航都遭到高精准度武器瘫痪。」

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，俄罗斯正在攻击乌克兰「军事基础设施」和边境防卫人员，呼吁国人不要恐慌，矢言将获得胜利。

普京宣布对乌克兰发动军事行动后，泽连斯基于张贴在脸书的影片中也宣布全国实施戒严，还说他已和美国总统拜登通过电话。

路透社的报道说，俄罗斯新闻社(RIA)周四援引俄国防部的说法指，俄罗斯正在用高精度武器瞄准乌克兰的军事基础设施、防空系统以及空军，并没有攻击乌克兰城市。

据乌克兰表示，俄罗斯已经对乌克兰发动了全面攻击，一些城市的军事指挥中心被导弹击中。