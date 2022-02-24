俄罗斯夜间下令开打 乌克兰多面遭进击 基辅有导弹爆炸声

2022年2月24日黎明时分，在乌克兰中部的卡利尼夫卡，威力非常强大的一起爆炸造成了数百米高的巨大火焰烟云。

俄罗斯总统普京周四授权在乌克兰东部展开军事行动，当夜凌晨普京在莫斯科发表视频讲话，宣布在乌克兰东部开展军事行动。普京讲话后不久，路透社一位目击者听到首都基辅远处传来似乎是爆炸的声音。爆炸声也震撼了乌克兰东部分离地区的顿涅茨克市。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，俄罗斯总统普京周四授权在乌克兰东部展开军事行动，这可能是俄罗斯要求北约(NATO)停止东扩而在欧洲开战的开端。普京讲话后不久，路透一位目击者听到首都基辅远处传来似乎是爆炸的声音。

爆炸声也震撼了乌克兰东部分离地区的顿涅茨克市，民用飞机被警告远离，因为美国说俄罗斯对其邻国的重大攻击即将发生。

在俄罗斯媒体报导的评论中，普京说他已经授权在乌东的分离地区开展特别军事行动，并称俄罗斯和乌克兰军队之间的冲突只是时间的问题。

在几个小时前亲俄分离主义分子向莫斯科发出请求，要求帮助阻止所谓的乌克兰侵略，普京说他已经命令俄罗斯军队保护人民，并要求乌克兰军队放下武器。

美国将所谓乌克兰侵略的说法斥为俄罗斯的宣传。

普京重申了他的立场，即北约东扩至乌克兰是不可接受的。

美国持续对俄罗斯入侵俄罗斯发出警告。在普京讲话前不久，美国在联合国安理会表示，入侵迫在眉睫。

美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德(Linda Thomas-Greenfield)在紧急会议上说：“我们今晚在这里开会，是因为我们和乌克兰共同认为，俄罗斯对乌克兰的全面、进一步入侵迫在眉睫。”格林菲尔德说，“今晚我们见到俄罗斯关闭空域、调动部队进入顿巴斯，指示部队进入备战状态。这是一个危急时刻。”

由于存在“潜在危险”，乌克兰对其领空内的民用航班做出限制。几小时前，一名冲突区监测员警告说，由于存在意外击落或网络攻击的风险，航空公司应停止飞越乌克兰领空。

路透社引述目击者报导称，周三早些时候，有人看到包括九辆坦克在内的军事装备车队从俄罗斯边境的方向朝顿涅茨克移动。自从普京本周承认乌东两个分离地区独立并下令部署他所称的维和人员以来，炮击事件愈演愈烈。西方称普京此举是入侵行动的开始。

联合国安理会周三晚间开会，这是安理会本周第二次就俄乌危机在深夜举行会议。由于俄罗斯拥有安理会否决权，呼吁莫斯科停止对邻国采取行动的决议草案注定要失败，但一名安理会外交官说，这将使俄罗斯注意到它“不符合国际法”。