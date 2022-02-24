俄罗斯对乌克兰开战 欧美西方磋商进一步制裁

俄罗斯/乌克兰/欧美制裁

俄罗斯总统普京今天凌晨对乌克兰发动了被美国总统拜登指控是“有预谋的战争”。美国总统拜登周四早间将会晤七国集团(G7)领导人，制定对俄罗斯采取更严厉措施的方案。下一步行动可能包括对更多俄罗斯银行实施制裁，包括俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 和VTB，禁止美国金融机构为俄罗斯主要银行处理交易，以及对美国和外国制造的商品采取出口管制。此前，俄罗斯总统普京对乌克兰发动了拜登所称的“有预谋的战争”。

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据路透社今天报道说，美国总统拜登表示对于俄罗斯军队师出无名的攻击乌克兰行动，美国及盟国将团结一致予以果决回应。拜登周三晚上与乌克兰总统泽连斯基通过电话。

拜登发表声明称，俄罗斯总统普京选择发动有预谋的战争，将带来灾难性的伤亡。

此前不久，俄罗斯总统普京授权在乌克兰东部展开军事行动，乌克兰首都基辅和乌克兰东部分离城市顿涅茨克都传出了爆炸声。

白宫表示，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)、国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)和其他高级顾问周三晚间向拜登通报了情况。白宫表示，拜登将在周四下午就美国以及盟国对俄罗斯施加制裁发表谈话。

拜登说，华盛顿还将与北约盟国进行协调，“以确保作出强有力的、统一的回应，遏制对该联盟的任何挑衅”。

布林肯和财政部长叶伦将在白宫情况室与拜登一起参加G7的电话会议。拜登担任美国副总统期间，在2014年俄罗斯吞并乌克兰克里米亚地区时深度参与处理此事。

路透社说，拜登本周策划了西方对俄罗斯寡头、金融机构和出口的第一轮制裁，他面临来自国会两党议员的压力，要求对莫斯科进行更严厉的打击。

美国官员本周警告说，如果莫斯科继续其侵略行为，将付出更高昂的代价。

华盛顿周三加大对普京施压，对负责建设俄罗斯北溪二号天然气管道的公司及其人员实施制裁。

德国周二叫停了对该管道的审批，担心它可能使莫斯科把对欧洲的能源供应当作武器。

路透社说，下一步行动可能包括对更多俄罗斯银行实施制裁，包括俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 和VTB，禁止美国金融机构为俄罗斯主要银行处理交易，以及对美国和外国制造的商品采取出口管制。