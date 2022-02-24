回应普京讲话暗指核威胁 法外长：普京也必须明白，北约是一个核联盟

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俄罗斯总统普京2月24日在发表全国讲话宣布入侵乌克兰时曾威胁，“无论谁试图阻挡我们的道路，或更多地为我们的国家和人民制造威胁，他们必须知道，俄罗斯将立即作出反应，而后果将是你们在整个历史上从未见过的。”法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周四晚在接受法国电视一台采访时对此回应指：“我认为弗拉基米尔·普京也应该明白，大西洋联盟（北约）是一个核联盟”。针对俄罗斯入侵乌克兰，他还承诺，西方的制裁将“打击”俄罗斯的核心。

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勒德里昂在采访中将普京称为“独裁者”。这位法国外交部长解释说：“我们知道在乌克兰的边界上有部队的集结，正是因为有这样的紧张，我们才不得不采取行动。普京总统正在背弃俄罗斯的签名”。他指的是，俄罗斯此前签署的《明斯克协议》等诸多承诺保障乌克兰局势稳定和欧洲安全的国际协议。普京22日在克里姆林宫接受俄媒体采访时说，新明斯克协议已不复存在。

勒德里昂表示：“乌克兰人要求非常有力的人道主义援助，这正是我们要做的；财政援助，我们已经开始做了；军事援助，他们已经为我们列出了一个清单，我们正在研究这个清单——他们还要求制裁（俄罗斯）。”他补充说：“我们所采取的所有措施都是大规模的，我认为它们将是有效的。”

普京周四在宣布对乌克兰攻击的讲话中曾提及：“现在我想对那些可能被诱惑从外部干涉这些发展的人说一些非常重要的话。无论谁试图阻挡我们的道路，或更多地给我们的国家和人民制造威胁，他们必须知道，俄罗斯将立即作出反应，其后果将是你们在整个历史上从未见过的。无论事件如何发展，我们都准备好了。这方面的所有必要决定都已作出。我希望我的话能被听到。”

当被主持人问及普京所作出的威胁显然是核威胁时，勒德里昂表示：“我认为弗拉基米尔·普京也应该明白，大西洋联盟（北约）是一个核联盟。”他还在一次特别尖锐的发言中称普京为“独裁者”。针对俄罗斯入侵乌克兰，他还承诺，经济制裁将打击俄罗斯的“心脏”。他认为这一解决方案比军事干预乌克兰更“长期有效”。

此外，爱丽舍宫周四表示，法国总统马克龙将在星期五接见他的前任奥朗德和萨科齐，讨论俄罗斯在乌克兰的攻击。他将首先欢迎奥朗德进行会谈，然后在当天晚些时候萨科齐与萨科齐谈话。