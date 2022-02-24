德前防长：我对我们自己的历史失败感到非常愤怒 德陆军总监：我很气愤

德国/乌克兰/俄罗斯

德国陆军总监（司令）阿方斯·迈斯(Alfons Mais)2月24日就俄罗斯全面入侵乌克兰的消息通过社交网络领英表示：“联邦国防军，也就是我有幸领导的陆军，或多或少都是光秃秃的。我们能提供给政治家的支持联盟的选择是极其有限的。”德国前总理默克尔执政期间的最后一任国防部长克兰普-卡伦鲍尔（AKK）当天也通过推特表示：“我对我们自己的历史失败感到非常愤怒。在格鲁吉亚、克里米亚和顿巴斯之后，我们没有准备任何能够真正震慑普京的东西。”

广告 继续浏览后续

德联邦国防军陆军中将迈斯在领英上在写道：“你在早晨醒来时意识到：欧洲正在发生战争。昨天，我们在部队举行了‘价值观日’活动。核心问题是‘我们为什么而服务’？向不再经历冷战的一代人明确这一点，从未如此容易。”他补充说：“在我为和平服务的第41年，我永远不会相信我将不得不经历另一场战争。而联邦国防军，也就是我有幸领导的陆军，或多或少都是光秃秃的。我们能提供给政治家的支持联盟的选择是极其有限的。”

迈斯说：“我们都看到了它的到来，但却无法通过我们的论证，从克里米亚的吞并中得出结论，并实施它们。这感觉并不好! 我很气愤!北约的领土还没有受到直接威胁，即使我们在东方的伙伴感受到不断增长的压力。”他呼吁说：“如果不是现在，什么时候才是在结构上和物质上抛弃阿富汗任务并重新定位的时候，否则我们将无法以任何成功的前景执行我们的宪法任务和联盟义务。”

在俄罗斯于周四凌晨入侵乌克兰后，要求德国提供军事支持的呼声变得更高。乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）周四上午告诉德国电视二台：“我们期望从德国获得的防御性武器清单自2月3日以来一直在国防部长的桌子上，我们希望至少在今天我们能得到对这一请求的诚实答复。”

此外，曾在2019年7月至2021年12月担任德国国防部长的克兰普-卡伦鲍尔（AKK）周四在推特上写道：“我对我们自己的历史失败感到非常愤怒。在格鲁吉亚、克里米亚和顿巴斯之后，我们没有准备任何能够真正震慑普京的东西。”

克兰普-卡伦鲍尔说：“我们已经忘记了（德国前总理）施密特和科尔的教训，即谈判永远是第一位的，但我们必须在军事上足够强大，使不谈判不能成为对方的选择。”