德总理：目前不应将俄罗斯从SWIFT中移除 乌外长：乌克兰人民的鲜血将在他们的手上

德国/乌克兰/俄罗斯

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）2月24日表示，切断俄罗斯与SWIFT国际结算系统的联系不应成为欧盟对俄罗斯的第二套制裁方案的一部分。

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朔尔茨周四在回答关于SWIFT国际结算系统的问题时对记者说：“非常重要的是，我们要同意那些已经准备好的措施，并为可能需要超越这些措施的情况保留其他一切（选项）。”朔尔茨当天在抵达欧洲理事会定于讨论俄罗斯入侵乌克兰的紧急峰会时对记者作出了以上表态。

德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）另在接受德国电视二台采访中指出：“我们将不得不购买更多的天然气，但也要从其他国家购买煤炭。”他补充说，德国有一半的天然气来自俄罗斯，过于依赖俄罗斯供应的石油和天然气。

哈柏克说，预计在俄罗斯袭击乌克兰后，石油和天然气价格在短期内将继续上涨，但他说希望价格以后能在可控水平上趋于平稳。他强调，不认为德国政府本周早些时候停止认证，后遭美国制裁的北溪2号管道能够在短期或中期内上线。

乌克兰外交部长库莱巴（Dmytro Kuleba）周四晚通过推特表示：“在这一点上，我不会用什么外交辞令。每个现在怀疑是否应该禁止俄罗斯进入SWIFT的人都必须明白，无辜的乌克兰男人、女人和儿童的鲜血也将在他们的手上。禁止俄罗斯进入SWIFT。”

库莱巴强调：“考虑一下这个问题。普京在欧洲仍在肆虐的新冠疫情中发动了一场大规模的侵略战争。除此之外，俄罗斯人现在还轰炸乌克兰医院。这已经超越了邪恶。任何政府现在能做出的唯一道德选择就是通过一切手段支持乌克兰。”

公开资料显示，总部设在比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会），成立于1973年，是一个连接全球数千家金融机构的高安全性网络，金融机构使用它来发送安全信息和支付指令。简单来说，全球拥有众多金融机构，国家间的标准又存在差异，国内金融机构与国外金融机构打交道时，SWIFT就是目前国际上传递金融信息的一个主要渠道。

在国际上做金融交易，用美元支付，当前仍很难绕开SWIFT系统，另一个是CHIPS（纽约清算所银行同业支付系统）。俄罗斯目前约有一半的贸易是以美元和英镑进行的。据相关人士介绍称：“基本跨境转账银行间都需要走SWIFT，如果被移除，就无法用美元结算了，只能用本国货币，或者是和其他签订了外币互换的国家进行贸易。这也是为什么SWIFT控制了大多数的美元贸易。”

此外，库莱巴表示，已向“欧安组织（OSCE）的强化常设理事会通报了俄罗斯对乌克兰的野蛮入侵。我们需要更多的制裁，我们需要更多的武器来加强我们的防御，我们需要为现在遭受俄罗斯侵略的人提供人道主义支持。”

库莱巴还与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）进行了通话。他介绍称：“就如何制止俄罗斯对乌克兰的野蛮侵略战争进行通话。国务卿向我通报了美国对俄罗斯的新制裁，以及提供新的防御性武器以帮助乌克兰自卫的计划。乌克兰坚守阵地。我们需要世界来帮助我们。”