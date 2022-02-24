普京下令对乌克兰实施“特别军事行动” 欧美批“出师无名”

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俄罗斯总统普京周四上午授权对乌克兰采取“特别军事行动”，以消除他所称的严重威胁，并表示他的目的是使乌克兰非军事化。普京清晨在国家电视台的讲话中说，他别无选择，只能发起这场行动，行动的范围目前还无法确定，但似乎远远超出帮助乌克兰东部亲俄的分离主义分子。美国总统拜登表示，对于俄罗斯军队师出无名的攻击乌克兰行动。北约今天抨击俄罗斯对乌克兰采军事行动是无端攻击。

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据路透社今天报道称，俄罗斯总统普京周四上午授权对乌克兰采取“特别军事行动”。普京清晨在俄罗斯国家电视台的讲话中说，“我已经决定进行一次特别的军事行动。” 普京是坐在克里姆林宫的一张办公桌前，旁边是一排电话，身后是俄罗斯国旗。普京说，军事行动目标是保护在过去八年中遭受霸凌和种族灭绝的人们。为此，我们将努力使乌克兰非军事化和非纳粹化。

普京威胁，“并将那些对平民，包括对俄罗斯联邦公民犯下无数血腥罪行的人送上法庭。”

俄罗斯称亲俄分离主义分子在2014年占领的东部地区的人民遭到种族灭绝，乌克兰认为这一指控是无稽之谈。基辅表示，普京正在寻找人为的借口来攻击乌克兰。在普京做出上述宣布前，乌克兰东部亲俄分离主义分子向莫斯科请求提供军事帮助，以应对他们所说的日益加剧的乌克兰侵略。

基辅否认有任何此类侵略行为。

普京告诉乌克兰军队放下武器，回家去。普京说，“我敦促你们立即放下武器，回家去。所有满足这一要求的乌克兰军队军人将能够自由地离开战区，回到他们的家里，”普京说，他说话的声音中不时带着愤怒。

在普京讲话结束几分钟后，据路透社驻乌克兰首都基辅的记者听到远处传来爆炸声，听起来像是炮击。

据普京还说，“俄罗斯无法在来自现代乌克兰领土的持续威胁下感到安全、也无法发展和生存。”他并表示，如果任何外部力量试图干涉俄罗斯的行动，俄罗斯将立即做出反应。普京警告，“无论谁试图阻碍我们，甚至对我们的国家、我们的人民制造威胁，都应该知道，俄罗斯的反应将是立即的。这将使你们面临历史上从未遇到过的后果。”

路透社报道称，在乌克兰首都基辅传出爆炸声后，美国总统拜登表示，对于俄罗斯军队师出无名的攻击乌克兰行动，美国及盟国将团结一致予以果决回应。

拜登发表声明称，俄罗斯总统普京选择发动预谋性战争，将带来灾难性的伤亡。拜登警告，“俄罗斯要对这次袭击造成的死亡和破坏负责。世界将追究俄罗斯的责任。”

拜登表示，他将在周四宣布美国及其盟友要俄罗斯承担的进一步后果。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）今天谴责俄罗斯对乌克兰发动「鲁莽且无端的攻击」，警告此举置「无数」平民性命于险境。斯托尔滕贝格透过声明表示：「我强烈谴责俄罗斯对乌克兰发起鲁莽且无端的攻击，此举置无数平民性命于险境。尽管我们一再警告，且在外交方面努力不懈地交涉，俄罗斯仍再度选择走上侵略主权独立国家的道路。」

他还说：「北约盟国将召开会议处理俄罗斯侵略行动的后果。在这个恶劣时刻，我们与乌克兰人民同在。北约会竭尽一切保护并捍卫我们的盟友。」