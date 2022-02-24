普京改变欧洲格局 乌克兰危机胜负尚未成定局

乌克兰战事

乌克兰战争24日夜间爆发后情势混乱，现在要论断俄罗斯将遭多大反抗，俄国是否会推翻乌克兰政府，或非法入侵是否会引发暴动导致俄军丧命而创造挑战普京政权条件，都还为时过早。

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美国有线电视新闻网（CNN）报导，集结在乌克兰周围的10余万名俄军这次入侵行动规模多大、持续时间多长还不确定，但目的很明确。俄国专制领导人普京选择剥夺数千万乌克兰人对他们国家和未来做决定的权利。

一名知悉最新情报的美国官员表示，根据初步评估，这只是美国早就预测到的俄国全面入侵行动的开始。

北大西洋公约组织（NATO）在冷战结束后向东扩张，纳入前苏联盟友波兰、罗马尼亚和匈牙利，俄国总统普京（Vladimir Putin）早就心生不满，认为美国太无礼。这解释了为什么冲突会在乌克兰发生，但这对美国而言也是个大挑战。

曾是美国中央情报局（CIA）高级官员的俄国事务专家柯柏（Paul Kolbe）表示，入侵一个比法国或德国还大的国家，最终可能为俄国人造成难以持久的局面，这是场豪赌。乌克兰虽然人口不及德国，但面积60万平方公里以上，比德国还大。

柯柏告诉CNN：“普京试图要吞下一头豪猪，而俄国这头熊将很难消化。”

他还说：“无论对普京而言这次入侵是否顺利，这场冲突将会持续好几个月，甚至好几年。他将改变欧洲的格局，并将在乌克兰境内和乌克兰与西方边界上设下持久的冲突线。”

在攻击开始前几分钟，外交官已聚集在联合国安全理事会（UN Security Council）会议厅，参加由俄国大使主持的会议。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）当时向普京提出最后的请求，那就是取消入侵的命令。

他说：“我心里只有一件事情想说。普京总统，停止让你的军队对乌克兰发动攻击，给和平一个机会，已经有太多人死去了。”