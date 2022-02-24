欧盟开始讨论接收乌克兰战争难民

欧盟/难民/乌克兰

乌克兰遭俄罗斯军事进攻打击，欧洲联盟预计战事延续将造成大批乌克兰人逃离战火。欧盟各国未雨绸缪已经开始布局接受大批难民。欧盟谴责俄罗斯入侵乌克兰，目前多个国家都支持接受乌克兰难民。尚没有激进政党对接纳乌克兰难民提出责难。

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据法新社今天报道称，欧盟委员会主席冯德莱恩周四表示，欧盟完全准备好欢迎逃离遭到俄罗斯军事攻击的乌克兰难民。

据欧盟执委会说："由于所有成员国都在积极安排，我们现在已经有明确的应急计划，可以立即接收和安置来自乌克兰的难民。据冯德莱恩说：我们希望难民人数越少越好，但我们完全准备好接收他们，他们是受欢迎的。

据冯德莱恩说，欧盟正在向乌克兰提供人道主义支持，以满足乌克兰境内流离失所者的需求。她强调说，除了目前已有的12亿欧元的财政援助外，乌克兰还将获得更多的财政支持。

据美国驻联合国大使琳达-托马斯-格林菲尔德周三表示，俄罗斯与乌克兰的冲突可能导致 "新的难民危机"，"多达500多万人流离失所"。

波兰、斯洛伐克、罗马尼亚和匈牙利是与乌克兰接壤的欧盟国家。波兰已经接纳有大约150万乌克兰国民，波兰已经表达了对其东部大邻国乌克兰的支持和帮助的意愿。欧盟内政事务专员Ylva Johansson周二在华沙与波兰当局会谈后表示，波兰 "为接收大量乌克兰人做了相当充分的准备"。

与乌克兰东部接壤的斯洛伐克也说它准备提供帮助。欧洲最贫穷的国家之一罗马尼亚也说，它不希望有很多乌克兰人逃到罗马尼亚的领土上，但准备接收50万人。

即使是匈牙利，匈牙利总理维克多-欧尔班以他的对移民的强硬立场而闻名，似乎也准备接收乌克兰难民。