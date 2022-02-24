欧盟27国领导人同意进一步全面制裁俄罗斯，白俄罗斯也将受到制裁

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟27国领导人2月24日晚间在布鲁塞尔举行的欧洲理事会紧急会议上同意通过对俄罗斯实施第二套全面的制裁计划。欧盟在一份声明中表示：“这些制裁涵盖了（俄罗斯的）金融部门、能源和运输部门、（军民）两用物品以及出口管制和出口融资、签证政策、俄罗斯个人的额外列名和新的列名标准。”

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作为欧盟最高决策机构，欧盟27国领导人在周四晚的欧洲理事会会议后发表了联合声明。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）以视频的方式向欧盟27国领导人进行了发言。欧洲理事会主席、比利时前首相米歇尔通过推特表示：“我们赞扬乌克兰人民的决心和勇气。欧盟团结一致，声援乌克兰。”

欧盟27国领导人会后发表的联合声明说：“欧洲理事会最强烈地谴责俄罗斯联邦对乌克兰无端和无理的军事侵略。俄罗斯的非法军事行动严重违反了国际法和《联合国宪章》的原则，破坏了欧洲和全球安全与稳定。欧洲理事会强调，这包括乌克兰选择自己命运的权利。俄罗斯对这一侵略行为及其造成的所有破坏和生命损失负有全部责任。他将被追究其行为的责任。”

声明说：“欧洲理事会要求俄罗斯立即停止其军事行动，无条件地从乌克兰全境撤出所有部队和军事装备，并充分尊重乌克兰在其国际公认边界内的领土完整、主权和独立。欧洲理事会呼吁俄罗斯和俄罗斯支持的武装编队尊重国际人道主义法，并停止其造谣运动和网络攻击。”

声明说：“欧洲理事会对俄罗斯的侵略造成的悲惨的生命损失和人类痛苦表示遗憾。它声援那些生活受到这一无理和不合理攻击影响的妇女、男子和儿童。它呼吁俄罗斯和俄罗斯支持的武装编队允许安全和不受阻碍地提供人道主义援助，并向所有需要的人提供援助。”

声明说：“欧洲理事会还强烈谴责白俄罗斯参与这次对乌克兰的侵略，并呼吁他不要采取这种行动，遵守其国际义务。”

声明说：“欧盟对俄罗斯承认乌克兰自称的分离主义实体并部署其武装力量作出了迅速和果断的反应，采取了限制性措施作为回应。欧洲理事会今天与我们的伙伴和盟友密切协调，同意采取进一步的限制性措施，对俄罗斯的行动施加大规模和严重的后果。这些制裁措施涵盖了金融部门、能源和运输部门、（军民）两用物品以及出口管制和出口融资、签证政策、俄罗斯个人的额外名单和新的列名标准。欧洲理事会将毫不拖延地通过欧盟委员会和欧盟外交与安全政策高级代表编写的提案。”

声明说：“欧洲理事会呼吁紧急准备和通过进一步的个人和经济制裁方案，其中也包括白俄罗斯。”

声明说：“欧洲理事会重申，它坚定不移地支持乌克兰在其国际公认边界内的独立、主权和领土完整。它呼吁所有国家不承认两个自称的分离主义实体，不为其提供便利或任何形式的援助。”

声明说：“欧盟团结一致声援乌克兰，并将继续与国际伙伴一起支持乌克兰及其人民，包括通过额外的政治、财政、人道主义和后勤支持以及国际捐助者会议。继2016年12月欧盟国家元首或政府首脑的决定后，欧洲理事会承认乌克兰的欧洲愿望和欧洲选择，正如结盟协议中所述。”

声明表示：“欧洲理事会坚信，在21世纪，使用武力和胁迫来改变边界的做法是不可取的。紧张局势和冲突应该完全通过对话和外交手段解决。欧盟将继续与邻国密切合作，并重申其对格鲁吉亚和摩尔多瓦共和国的主权和领土完整的坚定支持和承诺。它将继续在联合国、欧安组织、北约和七国集团内与合作伙伴和盟友进行强有力的协调。”

声明说：“欧洲理事会呼吁在各个层面推进准备工作，并特别邀请欧盟委员会提出应急措施，包括能源方面的措施。”

声明指出：“欧洲理事会将继续处理这一问题。”