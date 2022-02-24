独立监督团体：俄罗斯53个城市已有逾1705人因参与反战集会被拘留

俄罗斯/政治/乌克兰

据俄罗斯独立抗议监测机构OVD-Info在当地时间2月24日晚发布的最新消息显示，在俄罗斯全国52个城市的反战集会上，已有超过1528 人被拘留。其中，至少有830人在莫斯科被拘留，另有378人在圣彼得堡被拘留。截至莫斯科当地时间24日晚上23点21分，俄罗斯全国已有超过1705人在53个城市因参与反战集会被拘留。

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据《纽约时报》报导，周四，成千上万的抗议者走上俄罗斯城市的街道和广场，抗议俄总统普京入侵乌克兰的决定，但却遭到了大批警察的包围。许多俄罗斯人和世界各地的人们一样，一觉醒来，得知普京先生已下令对一个经常被称为“兄弟国家”的国家进行全面攻击，感到非常震惊。 在抗议活动中，许多人说他们对俄罗斯军事行动的消息感到沮丧和崩溃。

在莫斯科，在反对派活动家号召人们来到市中心的普希金广场后，警察封锁了那里的通道。警察甚至驱散了最小的抗议者群体，通过扩音器命令他们离开该地区。几百人，大部分是年轻人，在通往广场的街道两侧，一些人高呼“反对战争！”，并展示了乌克兰国旗。据统计逮捕情况的人权组织OVD Info周四晚介绍称，警方在莫斯科现已拘留了至少830人。有关俄罗斯国内因参与反战集会，实时更新的被拘留者名单可以通过OVD Info的网站查询。

44岁名叫阿纳斯塔西娅的抗议者说：“世界已经翻天覆地了。”她看到广场上没有站满人，顿时哭了起来。她说：“每个人都必须在这里，只有这样才能显示出正在发生一些可怕的事情。”她拒绝透露自己的姓氏，担心会受到俄罗斯安全部门的影响。

在俄罗斯第二大城市圣彼得堡，防暴警察围捕了170多名来到该市主要大道，涅夫斯基大街的抗议者。根据现场的录像，他们戴着头盔，全副武装，打人并将抗议者推倒在地。在俄罗斯其他城市也有许多人出来，包括在乌拉尔山脉的一个主要城市叶卡捷琳堡，抗议者在一座列宁纪念碑前高呼 “反对战争！”。

据《莫斯科时报》报导，从俄罗斯南部城市陶里亚蒂到远东城市哈巴罗夫斯克，都发生了抗议战争的个人形式的抗议，这基本上是在疫情限聚令的名义下俄罗斯唯一合法的公众抗议形式。俄罗斯知名维权人士利特维诺维奇（Marina Litvinovich）周四呼吁俄罗斯人参加莫斯科时间晚上7点的反战 “步行”活动，包括在莫斯科市中心的普希金广场。据独立的Dozhd广播电台报道，不久之后，当局在利特维诺维奇她的家门口将其拘留。随后，聚集在乌克兰驻莫斯科大使馆的几名反战抗议者被拘留。

据Znak.com新闻网站报道，在俄罗斯第四大城市叶卡捷琳堡，超过100人参加了反战抗议活动。莫斯科检察官警告说，未经许可的集会是非法的，将导致“负面后果”，俄联邦调查委员会对“未经许可的”反战示威者发出了特别警告。这些抗议活动是俄罗斯公众抵制对乌克兰发动军事进攻的众多表现之一。自普京周四上午宣布发动对乌克兰战争以来，俄罗斯流行文化人士、名人、记者、文化人士和科学家都公开表示反对。