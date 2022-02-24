美财政部、商务部宣布对俄实施空前和广泛的经济制裁及出口管制

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美国总统拜登（Joe Biden）2月24日就俄罗斯对乌克兰的无端和无理的攻击发表了电视讲话。美国财政部和商务部随后宣布了对俄罗斯实施“空前和广泛的”制裁及出口管制。

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美国财政部周四通过声明表示：“美国与伙伴和盟国协同行动，以最大限度地加大俄罗斯的后果，并显示出反对入侵主权国家的团结。十大俄罗斯金融机构现在受到美国的限制；美国准备（使俄罗斯）付出额外的代价。”美国财政部的声明称：“美国采取了重大和前所未有的行动，通过施加严重的经济代价来回应俄罗斯对乌克兰的进一步入侵，这将对俄罗斯的经济和金融体系产生直接和长期的影响。”

声明称：“美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今天与盟国和伙伴合作，实施了广泛的经济措施，针对俄罗斯金融体系的核心基础设施：包括俄罗斯所有最大的金融机构以及国有和私营实体的融资能力，并进一步禁止俄罗斯进入全球金融体系。这些行动还针对俄罗斯所有银行资产的近80%，并将对俄罗斯经济和金融体系产生深刻和持久的影响。”

声明称：“在拜登总统本周首次宣布制裁的基础上，今天财政部正在对俄罗斯的顶级金融机构采取行动，包括制裁迄今为止俄罗斯最大的两家银行和世界各地近90家金融机构的子公司。财政部还在制裁更多的俄罗斯精英及其家庭成员，并对俄罗斯主要国有企业和大型私营金融机构的新债务和股权实施额外的新禁令。这将从根本上危及俄罗斯为其侵略行为筹集关键资本的能力。这些行动的具体目的是施加直接成本，破坏和降低未来的经济活动，将俄罗斯与国际金融和商业隔离，并降低克里姆林宫未来的权力投射能力。”

美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）在声明中说：“财政部正在采取严肃和前所未有的行动，给克里姆林宫带来迅速和严重的后果，并大大损害他们利用俄罗斯经济和金融系统来推进其恶性活动的能力。”她补充说：“我们与合作伙伴和盟友协调采取的行动，将削弱俄罗斯投射力量的能力，并威胁到欧洲的和平与稳定。我们团结一致，努力追究俄罗斯进一步入侵乌克兰的责任，同时减轻对美国人和我们合作伙伴的影响。如果有必要，我们准备让俄罗斯付出更多代价，以回应其恶劣的行为。”

声明指：“俄罗斯庞大的金融服务部门在很大程度上由国有企业主导，这些企业依靠美国的金融系统在俄罗斯国内和国际上开展业务活动。美国今天实施的制裁切断了俄罗斯金融系统和经济的主要部分与这一重要金融基础设施和更广泛的美元的联系。美国与合作伙伴密切磋商，以调整这些行动的经济成本，使之对俄罗斯联邦政府及其经济产生最大影响，同时减轻对美国及其盟友的影响。财政部几个月来持续的金融外交，几乎每天都与合作伙伴和盟友以及各个层面的人进行交流，加强了目标的统一性、决心和技术协调，以提供一系列广泛的有影响的措施，这些措施将在俄罗斯被深深感受到。”

声明称：“今天的行动是根据第14024号行政命令采取的，该命令授权对俄罗斯的有害外国活动进行制裁，包括违反国际法的核心原则，如尊重主权国家的领土完整。”美国财政部周四宣布采取的主要措施包括：“针对俄罗斯两个最大的金融机构：俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）和俄罗斯外贸银行(VTB Bank)，大大改变了它们的基本运作能力。每天，俄罗斯金融机构在全球进行价值约460亿美元的外汇交易，其中80%是美元交易。这些交易中的绝大部分现在将被中断。通过切断俄罗斯两家最大的银行：按资产价值计算，这两家银行占俄罗斯银行系统总额的一半以上通过美国金融系统处理付款。受到今天行动影响的俄罗斯金融机构不能再从美国金融系统的显著覆盖范围、效率和安全性中受益。”

此外，美国财政部还封锁了俄罗斯其他主要金融机构：美国财政部海外资产控制办公室还对另外三个主要的俄罗斯金融机构实施了封锁制裁：“Otkritie、Novikom和Sovcom。这三家金融机构在俄罗斯经济中发挥着重要作用，持有的资产总价值达800亿美元。这些指定进一步限制了俄罗斯的金融服务部门，并大大削弱了俄罗斯其他关键经济部门进入全球市场、吸引投资和使用美元的能力。”美财政部并对俄罗斯主要国有和私营实体的债务和股权禁令：”这13家主要公司被列在涉俄实体指令的附件1中，包括对俄罗斯经济至关重要的公司和俄罗斯最大的六家金融机构。它们现在被严重限制，无法通过美国市场筹集资金：这是资本和创收的关键来源，这限制了克里姆林宫为其恶性活动筹集资金的能力，包括支持进一步入侵乌克兰。”

美国财政部并对一般许可证采取了措施：“为确保这些制裁和禁令对预期目标产生影响，并尽量减少对第三方的意外后果，美国财政部海外资产控制办公室还就这些行动颁发了几份一般许可证。特别是，能源的支付是从生产到消费。制裁和许可方案的构建考虑到了高能源价格给普通公民带来的挑战，并不妨碍银行为其处理付款。”此外，美国财政部还对俄罗斯精英展开新的制裁行动，他们包括：与普京关系密切的家族、金融领域的精英们”等目标。

美国商务部当天也发表声明指出：“今天，美国商务部通过其工业与安全局（BIS）对俄罗斯进一步入侵乌克兰做出回应，实施了一系列全面的严格的出口管制，这将严重限制俄罗斯获得其维持侵略性军事能力所需的技术和其他物品。这些控制措施主要针对俄罗斯的国防、航空航天和海事部门，并将切断俄罗斯获得重要技术投入的途径，萎缩其工业基础的关键部门，并削弱其在世界舞台上施加影响的战略野心。”

美国商务部表示：“商务部工业与安全局的行动，以及财政部的行动，是拜登-哈里斯政府对俄罗斯侵略的迅速和严厉反应的一部分。这些措施也反映了美国、欧盟（EU）、日本、澳大利亚、英国、加拿大和新西兰之间在出口管制政策和要求方面的重大合作，预计会有更多国家加入。如果有必要，根据俄罗斯随后的任何破坏稳定的行动，美国政府将在未来几天采取更多严格的经济措施。”

声明称：“今天宣布的出口管制措施是商务部对美国物品（包括技术）以及对使用美国设备、软件和蓝图生产的外国物品最全面的出口授权，针对的是一个国家。这些行动，与我们的合作伙伴正在采取的行动一起，限制了俄罗斯获得可以支持该国国防工业基地和军事及情报部门的物品。”

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo ）通过声明表示：“俄罗斯的行动对生活在乌克兰的人来说是一个直接的危险，但也对全世界的民主构成了真正的威胁。”她强调：“通过采取果断行动并与我们的盟友和伙伴密切协调，我们今天正在发出一个明确的信息，即美国不会容忍俄罗斯对一个民主选举产生的政府的侵略。商务部与我们在国际上和整个拜登-哈里斯政府的合作伙伴一起，将继续使用我们所掌握的一切工具来限制支持俄罗斯军事能力的产品、软件和技术。”

美国商务部表示：“商务部工业与安全局针对俄罗斯的出口管制措施对莫斯科的国防、航空航天和海洋工业所依赖的敏感物品实行拒绝政策。这些物品，其中许多以前在运往俄罗斯时不受管制，包括半导体、计算机、电信、信息安全设备、激光和传感器。今天的规则还对49个俄罗斯军事终端用户实施了严格的控制，这些用户已被列入BIS的实体名单。欧盟、日本、澳大利亚、英国、加拿大和新西兰已经宣布计划实施基本类似的限制措施，并对在其国家生产的物品免于新的要求。这一强有力的国际反应将对俄罗斯的军事和国防部门产生严重后果，并发出我们声援乌克兰人民的明确信息，预计将有更多国家加入这一努力。”