联合国两会 古特雷斯对普京喊话：停止侵略乌克兰

联合国/乌克兰/俄罗斯

俄罗斯宣布对邻国乌克兰采取军事行动后，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）今天敦促莫斯科停止乌克兰境内的侵略行动。法新社说，联合国安全理事会就俄乌危机召开完紧急会议后，古特雷斯说：“普京总统，看在人道的份上，请把你的军队调回俄罗斯。”古特雷斯还说：“看在人道的份上，别让欧洲爆发本世纪开始以来最惨烈的战争。”他又说，战事“现在就必须停止。联合国23日就乌克兰危机召开安理会会议与联合国大会。

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据中央社今天引述消息报道说，联合国安理会23日晚就俄乌危机召开3天来第2场紧急会议，联合国秘书长古特雷斯在会议一开始激动地向普京直接喊话，他说：“普京总统，请命令你的军队停止攻击乌克兰，给和平一个机会，已有太多人阵亡了。”

才几分钟后，普京突然在俄罗斯电视台上发表演说，宣布他已“决定采取军事行动”。

普京是在安理会会议召开不久后宣布采取军事行动，但安理会理事国仍依照备妥的讲稿发言，大致上呼应古特雷斯对普京的喊话。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）恳请普京“悬崖勒马”。她说：“把你的军队、战车、战机调回他们的兵营与机棚，请派你的外交官坐上谈判桌。”汤玛斯-葛林斐德指控普京为了实现“自私自利的野心”，就算牺牲无数人命也在所不惜。

美国大使誓言，国际社会将会团致一致，反制俄罗斯的侵略行动。

据联合国官方报道称，就乌克兰与俄罗斯危机，昨天一整天充斥令人不安的报道。

联合国主管政治与建设和平事务的副秘书长迪卡洛向安理会通报了局势的最新发展。

她表示，23日早些时候，所谓的“顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国”当局要求俄罗斯联邦提供军事援助。同样在23日，乌克兰当局宣布全国进入紧急状态，并宣布了其他相关的国防和安全措施，包括动员预备役人员。

迪卡洛说：“23日一整天，我们都看到了令人不安的报道，称接触线两侧持续遭到猛烈炮击，并有平民和军人伤亡。还有报道称，民用基础设施一再成为攻击目标。”

她表示，23日晚，不同媒体报道了正在进行的大规模军事集结和军事纵队向乌克兰移动。据报道，俄罗斯联邦还对民用飞机关闭了靠近乌克兰边境的领空。

迪卡洛说：“联合国无法核实任何这些报道。但如果这些事态得到证实，那将大大加剧本已极为危险的局势。”她表示，乌克兰当局还报告了针对该国多个国家和金融机构的新的大规模网络攻击。

联合国大会23日还就乌克兰局势举行会议。

联合国官方中文报道指联合国大会就乌克兰暂时被占领土局势举行全体会议。联合国官方的中文报道没有将俄罗斯在乌克兰东部的军事行动指为入侵，称“暂时被占领土”。

据联合国大会第76届会议主席沙希德表示，“欲免后世再遭战祸”是《联合国宪章》序言中的第一句话，也是人类在经历了两次世界大战的破坏后创建联合国的主要动机。《宪章》第一条明确规定了联合国的宗旨是“以和平方法且依正义及国际法之原则，调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势”。

沙希德在发言最后引用了联合国第二任秘书长达格·哈马舍尔德的话：“联合国不是为了把人类带入天堂，而是为了把人类从地狱中拯救出来”。

联合国秘书长古特雷斯也发表讲话。古特雷斯在发言中再次重申，俄罗斯决定承认顿涅茨克和卢甘斯克地区某些地域的所谓“独立”及其后续行动侵犯了乌克兰的领土完整和主权，不符合《联合国宪章》的原则。

他表示，联合国大会在半个世纪前通过的里程碑式的《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》强调了国家主权平等的原则，明确指出“国家之领土完整及政治独立不得侵犯”。 他说：“大会的其他决议也完全支持乌克兰在其国际公认边界内的主权、政治独立和领土完整。”