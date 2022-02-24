英国斥俄罗斯RT新闻频道沦为克里姆林宫造谣工具

英国/俄罗斯/RT

英国周三指责俄罗斯RT新闻频道是克里姆林宫散播假消息的工具，并要求英国媒体监管机构采取必要行动，此前俄罗斯承认乌克兰东部的两个叛乱地区独立。批评人士认为，以英语、阿拉伯语、西班牙语和德语播放新闻的RT是俄罗斯国家的宣传部门，旨在破坏对西方各国当局的信心。

广告 继续浏览后续

据路透社报道说，英国文化大臣称俄罗斯RT新闻频道沦为克里姆林宫造谣工具。此前，俄罗斯官员表示，RT是莫斯科与美英的全球媒体公司竞争主导地位的一种方式，莫斯科称这些媒体公司提供有关世界的观点是片面的。

据该报道，批评人士认为，以英语、阿拉伯语、西班牙语和德语播放新闻的RT是俄罗斯国家的宣传部门，旨在破坏对西方各国当局的信心。

英国文化大臣Nadine Dorries在给国家媒体监管机构--英国通讯管理局(Ofcom)的一封信中表示，担心RT会试图传播关于俄乌危机的“有害的不实信息”。

英国首相约翰逊在议会被问及是否会要求Ofcom审查RT的执照时表示，他相信文化大臣Dorries已经要求监管机构审查此事。

据路透社，Ofcom并未特别针对RT发表意见，但表示将优先处理有关广播公司对俄罗斯和乌克兰新闻报导的投诉。