英首相宣布有史以来对俄规模最大和最严厉的一揽子制裁计划

英国/俄罗斯/乌克兰

英国首相约翰逊（Boris Johnson）2月24日就俄罗斯全面入侵乌克兰向英国议会下议院发表了讲话。英国将对俄罗斯实施该国“有史以来规模最大和最严厉的”一揽子经济制裁，包括所有在英国的俄银行将被冻结，排除金融体系在外，禁止俄公司在英融资，冻结超过100个个人和实体资产，推动将俄罗斯从SWIFT国际支付体系中剔除等系列措施。约翰逊并向议员们承诺，英国将继续向乌克兰提供经济和防御性武器援助。

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约翰逊此前就俄罗斯入侵乌克兰向英国发表了全国讲话，并分别与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky ）、挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）和德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）等外国领导人进行了电话会谈。他还参加了同样于当天举行的七国集团（G7）领导人峰会。在进行了一系列沟通活动后，约翰逊周四傍晚向英国议会下议院发表了讲话。他在讲话中说：“今天凌晨4点后不久，当第一枚导弹袭击他美丽而无辜的国家及其勇敢的人民时，我与乌克兰总统泽连斯基通话。我向他保证，英国将提供坚定不移的支持。我可以告诉下议院，在这个阶段，乌克兰人正在为他们的家庭和国家提供激烈的防御，我知道每一位议员都会和我一样对他们的决心表示钦佩。”

约翰逊说：“今天早些时候，普京又发表了电视讲话，提出了一个荒谬的借口，说他寻求‘乌克兰的非军事化和非纳粹化’。事实上，他正将其军事机器的力量投向一个自由与和平的邻国，违反了他自己的明确承诺和国家间文明行为的每一项原则，拒绝了这个国家和我们的盟友为避免流血所做的最大努力。为此，普京将在世界和历史的目光中受到谴责：他将永远无法从他的手中清洗掉乌克兰的血。尽管英国和我们的盟友尝试了各种外交途径，直到最后时刻。”

约翰逊续称：“我被迫得出结论，无论我们做什么，普京总是决心攻击他的邻国。现在我们看到了他的真面目：一个相信帝国征服的血腥侵略者。我感到自豪的是，英国在我们的能力范围内做了一切，帮助乌克兰为这次袭击做准备，在我们勇敢的朋友们保卫他们的家园时，我们将尽最大努力提供更多帮助。”

约翰逊在讲话中谈到：“现在我们有一个明确的任务：在外交上、政治上、经济上，以及最终在军事上（促成）弗拉基米尔·普京的这一可怕而野蛮的冒险必须以失败告终。在今天下午的七国集团会议上，我们同意团结一致，使普京为其侵略付出的经济代价最大化。这必须包括结束欧洲对俄罗斯石油和天然气的集体依赖，这种依赖长期以来一直为普京提供权力。”

约翰逊说：“因此，我再次欢迎朔尔茨总理关于停止认证北溪2号的出色决定。议长先生，占世界经济总量约一半的国家现在正在对仅占2%的国家施加最大的压力，经济压力。就我们而言，今天英国宣布了俄罗斯有史以来最大、最严厉的一揽子经济制裁。”

约翰逊宣布：“就我们而言，今天英国宣布了俄罗斯有史以来规模最大和最严厉的一揽子经济制裁。通过新的金融措施，我们正在采取新的权力来针对俄罗斯金融。除了我们本周已经制裁的银行之外，今天与美国一起，我们正在对俄罗斯外贸银行（VTB）实施全面资产冻结。更广泛地说，这些权力将使我们能够将俄罗斯银行完全排除在英国的金融体系之外，当然，英国拥有迄今为止欧洲最大的金融体系，阻止他们使用英镑和通过英国结算付款。”

约翰逊强调：“由于俄罗斯目前约有一半的贸易是以美元和英镑进行的，我很高兴地告诉下议院，美国正在采取类似的措施。这些权力还将使我们能够禁止俄罗斯国有和私营公司在英国筹集资金，禁止交易其证券并向其提供贷款。我们将限制俄罗斯国民在其英国银行账户中的存款数额。还将对白俄罗斯实施制裁，因为该国在攻击乌克兰的行动中扮演了角色。”

约翰逊补充说：“总的来说，在我们已经宣布的数百个实体和个人之外，我们将对超过100个新的实体和个人实施资产冻结。这包括所有支持普京的战争机器的主要制造商。此外，我们还将禁止俄罗斯航空公司（Aeroflot）进入英国。接下来，在这些金融措施之上，并与美国和欧盟充分协调：我们将引入新的（对俄）贸易限制和严格的出口管制，类似于他们在美国正在实施的那些。包括电子、电信和航空航天等部门的一系列高端和关键技术设备和部件。实施该计划的立法将于下周初提交。”

约翰逊说：“这些贸易制裁将在未来几年内限制俄罗斯的军事工业和技术能力。我们将从《经济犯罪法案》中提出关于不明财富令的措施，并在下议院复活节集会前提出。我们将在复活节前进一步详细说明将在下届会议上纳入整个法案的一系列政策，包括对公司管理局的改革和海外财产所有权登记。”

约翰逊介绍称：“我们将在国家犯罪署设立一个新的专门的‘反盗贼统治小组’，针对逃避制裁和隐藏在英国的腐败的俄罗斯资产，这意味着伦敦的寡头们无处可藏。”他还补充说：“议长先生，我知道本院对将俄罗斯从SWIFT系统中剔除的可能性会有很大兴趣。我可以确认，正如我一直所说的：没有什么是不可能的。但是，为了使所有这些措施取得成功，我们必须要有我们的合作伙伴的团结，我们在七国集团和其他论坛上的团结。”

约翰逊说：“议长先生，俄罗斯投资者已经对普京的行动是否明智作出了裁决，今天到目前为止，俄罗斯股票下跌了45%，从其价值中抹去了2500亿美元，这是有史以来最大的单日下跌。俄罗斯最大的银行：俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)跌幅高达45%，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）跌幅高达39%，而卢布兑美元汇率已跌至历史最低点。”

约翰逊说：“我们将继续执行一项无情的任务，把俄罗斯从全球经济中一块一块地、一天一天地、一周一周地挤出去。当然，我们将利用英国在每个国际论坛上的地位，谴责对乌克兰的攻击，我们将反击克里姆林宫的谎言和虚假信息的暴风雪，说出普京的选择战争和侵略战争的真相。我们将与我们的盟友合作，满足保护其他欧洲国家的迫切需要，这些国家不是北约成员，可能成为普京的颠覆和侵略游戏书的目标。我们将抵制任何蠕动的诱惑，接受普京今天的所作所为作为一个既成事实。”

约翰逊说：“不能有蠕动的正常化，现在不行，未来几个月不行，几年也不行。我们必须进一步加强北约的防御，所以今天我呼吁召开一次北约领导人会议，会议将于明天举行。我将召集为联合远征军（Joint Expeditionary Force）作出贡献的国家，该部队由英国领导，包括北约和非北约成员。上周六，我警告说，这次入侵将产生全球经济后果，今天上午，油价已经强劲上涨。”

约翰逊说：“政府将尽一切可能保障我们自己的人民免受生活费用的影响，当然，我们随时准备保护我们的国家免受任何威胁，包括在网络空间。最重要的是，下议院将认识到一个艰难而沉重的事实，即我们现在生活的大陆上，一个扩张主义大国部署着世界上最强大的军事机器之一，正试图用鲜血重新绘制欧洲地图，用武力征服一个独立国家。而对于每个国家的安全来说，普京的肮脏冒险最终应该失败，并被视为失败。”

约翰逊强调：“无论需要多长时间，这都将是英国的坚定不移的目标，我希望本院的每一位议员，以及我们的每一个伟大的盟友，确信我们一起有力量和意志来捍卫和平与正义的事业，正如我们一直所做的那样。我对俄罗斯人民说，他们的总统刚刚授权对一个斯拉夫同胞进行攻击，我无法相信这种恐怖是以你们的名义进行的，或者你们真的希望这些行动会给普京政权带来贱民的地位。”

约翰逊说：“对于我们的乌克兰朋友在这个痛苦的时刻，我说我们与你们同在，我们站在你们一边。你们选择自己命运的权利是英国和我们的盟友将永远捍卫的权利。本着这种精神，我和你们一起说荣耀归乌克兰（Slava Ukraini）。我向下议院举荐这一声明。”据英国《卫报》报导，英国此次宣布的对100多个个人和实体的制裁目标，其中包括俄罗斯最大的国防公司、俄罗斯国家技术集团 Rostec ，该公司每年出口100亿英镑的武器，以及其他四个国防公司。

此外，将被制裁的俄罗斯寡头包括普京的前女婿、俄罗斯最年轻的亿万富翁沙玛罗夫（Kirill Shamalov）；俄罗斯外贸银行（VTB）银行管理委员会主席尼科夫(Denis Bortnikov；以及俄罗斯联合飞机制造公司总裁斯柳萨尔(Yury Slyusar)。一位外交人士说：“这些人都有国际化的生活方式。他们来到（伦敦）哈罗德百货公司购物，他们喜欢时就住在我们最好的酒店，他们把他们的孩子送到我们最好的公立学校，而这就是被阻止的原因。”其补充说：“这样，这些人在世界每一个主要的西欧首都基本上都是不受欢迎的人。这（将对俄罗斯寡头们和他们的家人）造成很大伤害。”