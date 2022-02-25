乌克兰蛇岛守兵全战死 遭轰炸前回击俄罗斯军舰喊降称“去你妈的”

乌克兰/俄罗斯

乌克兰蛇岛遭俄罗斯占领，岛上13名守军拒绝投降，遭俄罗斯军舰炮击轰炸全部战死。乌克兰总统泽连斯基连夜证实，蛇岛已被俄​​罗斯占领。根据战地录音，俄罗斯军舰炮击前喊话要求乌克兰守兵投降，乌克兰士兵怒怼“去你妈的”。

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据Politico今天报道称，蛇岛上的乌克兰士兵在被杀前告诉俄罗斯军舰：“去你妈的”。该岛虽小，但对保卫乌克兰领海具有重要的战略意义。

乌克兰总统泽连斯基连夜证实，蛇岛已被俄​​罗斯占领。俄罗斯军队已经杀死了所有保卫位于黑海的兹米尼岛（又称蛇岛）的士兵。在最后一次反抗中，一名乌克兰士兵对前来攻击他们的俄罗斯军舰说：“去你妈的。”

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨夜今晨证实，蛇岛虽小，但对保卫乌克兰领海及其最南端的定居点具有重要战略意义，已被俄罗斯占领。泽连斯基称，“蛇岛的所有守卫者都死了，但他们没有投降，”泽连斯基在 Telegram 上发布的一段视频中说，他们将被命名为“乌克兰英雄”。

据该报道，早些时候，有音频显示，保卫蛇岛的乌克兰军人在遭袭击前收到了俄罗斯军队的警告。所有的对话都是用俄语进行的。俄罗斯军人说，“我是一艘俄罗斯军舰。我建议你放下武器投降以避免流血和不必要的受害，否则你将被轰炸。”

录音里听到一名乌克兰男性士兵说：“是这样……我应该告诉他们操自己吗？”录音里有一名乌克兰女兵回应：“好吧，以防万一。”男兵即说：“战舰，去你妈的。”