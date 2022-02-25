乌前总统基辅街头持枪受访：普京疯了，他在向全世界宣战

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乌克兰前总统波罗申科（Petro Poroshenko）2月25日手持冲锋枪在安全人员的保护下于首都基辅街头接受了美国有限电视新闻网（CNN）的采访。他表示，乌克兰人已经准备好保卫他们的国家。

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作为乌克兰现总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）的前任，波罗申科在采访中表示：“每个人都应该明白，普京宣战不是为了乌克兰。普京向整个世界宣战。”他称俄罗斯总统 “简直疯了”。

波罗申科说：“他只是确实的疯狂。他只是确实的邪恶，到这里来杀乌克兰人”。波罗申科说，他的营距离俄罗斯和乌克兰士兵之间的战斗大约两到三公里。

波罗申科呼吁，乌克兰需要西方的援助，包括对俄加大制裁力度、将俄罗斯踢出SWIFT国际结算系统，以及在欧盟和北约港口封锁俄罗斯的飞机和船只。

波罗申科还感谢美国和英国向乌克兰提供国防武器。他说：“这对我们很重要，我们感到我们并不孤单，你们和我们在一起。”这位乌克兰前总统说，普京将永远不会占领乌克兰。

波罗申科说：“无论他杀了多少士兵，有多少导弹，有多少核武器，我们乌克兰人都是自由的人，有一个伟大的欧洲未来”。