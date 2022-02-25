俄总统新闻秘书：普京将派代表团前往明斯克与乌方谈判

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俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫（Dmitri Peskov）2月25日表示，普京准备派俄罗斯代表团前往明斯克与乌克兰代表团进行谈判。

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据佩斯科夫介绍，俄罗斯代表团将包括俄国防部、外交部和克里姆林宫的代表，明斯克已被选为会谈地点。佩斯科夫称，白俄罗斯总统卢卡申科已表示将为俄乌两国谈判创造所有必要条件。

佩斯科夫向媒体表示：“如你所知，乌克兰总统泽连斯基今天说，他准备讨论乌克兰的中立地位。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京最初说，行动的目的是帮助‘顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国’，特别是通过乌克兰的非军事化和非纳粹化。”他补充说：“事实上，这是中立地位的一个组成部分。”

佩斯科夫说：“在这种情况下，为了回应泽连斯基的提议，弗拉基米尔·普京准备派遣一个由国防部、外交部和总统府代表组成的俄罗斯代表团前往明斯克，与乌克兰代表团进行会谈。”

泽连斯基在周五的一个新的视频讲话中再次呼吁与普京进行直接会谈。泽连斯基用俄语说：“我想再一次向俄罗斯联邦总统讲话。现在乌克兰各地都有战斗。让我们在谈判桌上坐下来，停止人民的死亡”。

演讲中，泽连斯基回到了对俄罗斯进行国际制裁的主题，他希望这种制裁能够更加严厉。泽连斯基说：“欧洲有足够的力量来阻止这种侵略。对欧洲国家的期望是什么：取消俄罗斯人的签证，与SWIFT断绝关系，完全孤立俄罗斯，撤回大使，石油禁运，关闭领空，所有这些都必须在今天摆上桌面。”

泽连斯基在讲话中还直接向欧洲人民发出了呼吁。他说：“走出去，走到广场上。要求结束这场战争。这是你的权利。当炸弹落在基辅时，这是在欧洲发生的，而不仅仅是在乌克兰。当导弹杀死我们的人民时，就是在杀死所有人，所有欧洲人。”

佩斯科夫说：“呼吁你们的政府让乌克兰获得更多、更多的财政和军事援助。 因为这种帮助是对你们、对欧洲的帮助。这不仅仅是俄罗斯对乌克兰的入侵。这是在欧洲的战争的开始。”

普京在周五还与中国领导人习近平进行了通话。据中方介绍，普京在通话中指出，俄方愿意同乌方开展高级别谈判。