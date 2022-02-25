俄罗斯军队侵占切尔诺贝利引发核泄露担忧

乌克兰/俄罗斯

2月24日下午，俄罗斯在乌克兰发起的军事行动后数小时便占领了曾经发生和爆炸的切尔诺贝利遗址，引发外界对军事攻击造成核辐射的担忧。

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1986年乌克兰爆发切尔诺贝利核爆炸，同武汉爆发新冠疫情一样，前苏联政府也从一开始隐瞒核事故导致核电站工作人员以及周边地区民众遭受严重核辐射危害。今天核电站30公里地区被划为禁区。该核电站的另外三个反应堆至2000年已经全部关闭，核电站虽然已经停止运作，但是，仍然拥有大量放射性的核废料， 乌克兰内政部顾问Anton Guerachtchenko警告说， 倘若（核废料）储存库被敌人的炮火摧毁，放射性尘埃将覆盖乌克兰、白俄罗斯和欧盟国家。法国世界报报道说，乌克兰内政部还担心，俄罗斯占领该地区是否是为了利用放射性废料来制造核弹。对此，德国经济部长Robert Habeck表示，俄罗斯有足够的材料，不需要切尔诺贝利的材料。

此外，美国白宫发言人Jen Psaki 此前表示，核电站的工作人员被俄罗斯军队“劫为人质”，她说此举将对核设施以及核废料的安全维护构成威胁，乌克兰当局声称当地核辐射指标出现上升，但是，他们无法核实具体数据，而俄罗斯军方则表示一切均在他们的掌控之中。

国际原子能机构（AIEA）也在一份声明中表示关切，并呼吁 "保持最大限度的克制，避免采取任何会使该国核设施面临风险的行动。

不过，纽约时报驻莫斯科记者安德鲁-E-克莱默引述军事专家分析指出，目前俄罗斯人真正感兴趣的是切尔诺贝利的战略地理位置。因为，如果俄罗斯军队想从北方攻击基辅，切尔诺贝利就在路上。

一位俄罗斯安全问题专家向路透社表示，俄罗斯军队占领切尔诺贝利是要向北约发出一个明确的信号，以阻止北约军事干预乌克兰。虽然，无人知晓普京究竟在做何打算。

而曾经在欧巴马政府国防部工作过的伊夫林-法卡斯今天则向美国媒体表示，俄罗斯占领切尔诺贝利是因为他们试图占领整个乌克兰。她认为俄罗斯的目的是要推翻乌克兰政府，掌控整个国家。