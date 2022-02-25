俄罗斯遭制裁延扩至欧冠决赛：剥夺圣彼得堡而移师巴黎

乌克兰/俄罗斯/欧洲冠军杯决赛

俄罗斯入侵乌克兰使圣彼得堡成为该比赛的主办城市遭到质疑，作为制裁，欧洲足球联合会决定将比赛移师在法国巴黎法兰西体育场举行。这样的决赛易地是自 2006 年以来的第一次。

广告 继续浏览后续

据Politico今天报道称，在俄罗斯入侵乌克兰后，欧足联剥夺了圣彼得堡举办欧洲冠军杯决赛举办比赛的权利。欧足联昨天决定将在今年五月的欧洲冠军联赛决赛从圣彼得堡转移到巴黎举办。

多名官员表示，周四下午，法国总统马克龙积极参与了与欧足联主席切弗林Čeferin关于将决赛移至法国举行的谈判。切弗林说，他有此构想，并支持这一计划。切弗林于周四前往巴黎与马克龙会面并敲定计划。

官员们说，对于马克龙来说，从俄罗斯手中夺走决赛举办权被视为一记回击，因为此前法国总统在周一凌晨还曾与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)电话会谈，尽管有争议，但普京承诺对话。几个小时后当晚，普京却突然宣布承认乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克所谓的共和国独立地位。

该报道说，在今天周五上午欧足联执行委员会会议后发表的一份声明中，欧洲足球管理机构表示：“欧足联希望对法兰西共和国总统马克龙的积极支持和承诺表示感谢和赞赏，马克龙推动欧洲俱乐部足球最负盛名的比赛易地，在目前空前危机时期将比赛移往法国。”

据声明称，参加欧足联比赛的俄罗斯和乌克兰俱乐部将不得不在中立场地进行主场比赛，具体安排“直至另行通知”。