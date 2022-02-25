全俄61个城市逾1849人因参加反战集会被拘留 乌总统：我们看到了你们

乌克兰/俄罗斯/欧洲

据俄罗斯独立抗议监测机构OVD-Info在莫斯科时间2月25日下午15点42分发布的最新消息显示，自24日以来，已有超过1849人在俄罗斯61个城市因参加反战集会或抗议活动被拘留。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）周五在讲话中表示：“对于所有出去抗议的俄罗斯联邦公民，我想说：我们看到了你们。这意味着你们听到了我们的声音。这意味着你们开始相信我们了。为我们而战，为反对战争而战。”

广告 继续浏览后续

据OVD-Info周五下午披露的消息显示，在俄罗斯首都莫斯科，该市至少有1007名被拘留者，至少有一人仍被拘留过夜。有关俄罗斯国内因参与反战集会，实时更新的被拘留者名单可以通过OVD Info的网站查询。

泽连斯基周五在讲话中表示，俄罗斯对乌克兰的持续侵略表明，西方对莫斯科的制裁是不够的。他指出，在乌克兰首都基辅和该国其他地区周五凌晨遭到俄罗斯导弹袭击后，世界正在继续观察乌克兰发生的情况。

泽连斯基在向乌克兰进行电视讲话结束时，再次用俄语向俄罗斯民众发表讲话。他说，对基辅的轰炸让人联想到纳粹德国在第二次世界大战期间的攻击。泽连斯基说：“这让人想起了1941年。”

泽连斯基谈到：“亲爱的俄罗斯联邦公民! 正如我已经说过的，今晚他们开始轰炸英雄城市基辅的居民区。这一切让我想起了1941年。对于所有出来抗议的俄罗斯联邦公民，我想说：我们看到了你们。这意味着你们听到了我们的声音。这意味着你们开始信任我们。为我们而战，为反对战争而战。”

泽连斯基还敦促乌克兰人继续保护自己免受侵略。他强调说：“军队、边防军、国民警卫队、警察、情报部门、领土防卫部队都在最大限度地执行自己的任务。”