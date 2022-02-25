印尼、新加坡谴责俄入侵乌克兰 澳大利亚、新西兰制裁俄罗斯

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在俄罗斯全面入侵乌克兰后，新加坡和印度尼西亚2月24日谴责了俄方对乌克兰领土完整的侵犯。澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）周五宣布追加对俄罗斯制裁，针对的是俄罗斯的一些精英公民和国家杜马议员。莫里森并表示，中国在莫斯科入侵乌克兰的时候放宽对莫斯科的贸易限制是“不可接受的”。

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新加坡外交部发言人周四通过声明表示，新加坡强烈谴责任何以任何借口无端入侵一个主权国家的行为。该发言人表示：“我们重申，乌克兰的主权、独立和领土完整必须得到尊重。我们希望军事行动立即停止；并敦促根据《联合国宪章》和国际法，和平解决争端”。

印度尼西亚外交部在一份声明中说，雅加达对“乌克兰武装冲突的升级”表示关切，因为它危及亚洲地区的人民和和平。

印度尼西亚外交部发言人费扎亚(Teuku Faizasyah)表示：“申明必须遵守关于一国领土完整的国际法和《联合国宪章》，并谴责任何明显构成对一国领土和主权的侵犯的行动”。

印度尼西亚总统佐科·維多多（Joko Widodo）在推特上发帖，虽然没有提及俄罗斯或乌克兰；但指出“停止战争。战争给人类带来痛苦，使整个世界处于危险之中。”

乌克兰驻印度尼西亚大使在雅加达呼吁：“我们也期待印度尼西亚，像世界上其他国家一样，实施制裁，也对俄罗斯的侵略行为进行深刻的批评和谴责。”他说：“我认为，如果印度尼西亚开口说话，世界上没有人，没有国家，没有地区，没有领导人敢于忽视它”。

新西兰外交部长马胡塔（Nanaia Mahuta）和总理阿德恩（Jacinda Ardern）周四发表了一份联合声明，再次谴责俄罗斯并呼吁俄方停止在乌克兰的军事行动。声明表示：“我们呼吁俄罗斯做正确的事情，立即停止在乌克兰的军事行动，并永久撤出，以避免灾难性的、无意义的无辜生命损失。”

据了解，在优先考虑从乌克兰撤离本国公民的同时，东盟10个成员国的外交部长们还抽出时间起草了一份关于乌克兰危机的联合声明。根据路透社获得的声明草案，该声明呼吁“有关各方保持最大限度的克制，通过所有渠道，包括外交手段进行对话，以控制局势，防止局势进一步升级，并根据国际法和联合国宪章看到和平解决。”

澳洲总理莫里森周五公布了对俄罗斯的新一轮制裁，并表示接下来会有更多制裁。澳方现在对俄罗斯总统普京的25名亲信、参与开发和销售武器装备的4个实体以及4个金融机构进行了金融限制。

莫里森说：“我要说的是，俄罗斯政府无缘无故地对乌克兰发动了野蛮的入侵，应该谴责这种行为。我们必须确保这种暴力的、不可接受的和恶劣的行为要付出代价，必须要付出代价。”

莫里森在记者会上还谈到：“我想回到这个问题上，即世界、全球社会需要实施这些制裁，并以最强烈的措辞谴责在乌克兰发生的一切。我特别关注的是，中国没有作出强有力的反应。”

莫里森说：“一夜之间，它被上传，记者今天在《南华早报》上看到，在世界寻求对俄罗斯实施额外制裁的时候，他们已经放松了对俄罗斯小麦进入中国的贸易限制。因此，在澳大利亚与英国一起，与美国和欧洲以及日本一起采取行动切断俄罗斯的时候，中国政府正在跟进放宽对俄罗斯的贸易限制，这简直是不可接受的。”

莫里森说：“中国寻求在世界事务中发挥积极作用。他们说他们寻求和平，我欢迎这些情绪，我欢迎他们的评论，其中谈到试图达到一个可以停止这些暴力行为的位置。但话虽如此，你不能在俄罗斯入侵另一个国家的时候，去向他们抛出一条救生绳。”

莫里森说：“从我们看到的报告来看，这是完全不可接受的，我敦促所有国家说，现在不是放松对俄罗斯贸易限制的时候，我们都应该做完全相反的事情。我呼吁澳大利亚这里的每个人，以及海外的人，注意到这一点，并敦促所有国家加入对俄罗斯的制裁。”