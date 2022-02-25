图斯克：欧盟各国首都应“自愧不如”

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前欧洲理事会主席唐纳德·图斯克周五表示，即使俄罗斯总统普京正在轰炸基辅，一些欧盟政府仍拒绝对俄罗斯实施最严厉的制裁，从而“自取其辱”。

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据Politico今天报道称，前欧洲理事会主席图斯克抨击阻止更严厉制裁俄罗斯的欧洲联盟成员国。图斯克在 2014 年至 2019 年期间以主席身份领导了欧洲联盟理事会会议，他的显而易见的谴责揭示了欧洲政治精英之间的深刻分歧，眼前这可能是欧洲大陆自二战以来最严重的危机时刻。

图斯克说，“在这场战争中，一切都是真实的：普京的疯狂和残忍、乌克兰的受害者、落在基辅的导弹，”图斯克在推特上写道：“只有你的制裁是假装的。那些阻止制裁艰难决定的欧盟政府（例如德国、匈牙利、意大利）已经蒙羞了。”

图斯克对德国是欧盟最大、最富有的成员国和事实上的 27 个国家联盟的领导人，数小时前，德国总理奥拉夫·舒尔茨率领一群领导人在布鲁塞尔举行的紧急峰会上阻止了更严厉的制裁。在这样做的过程中，欧盟国家元首和政府首脑拒绝了乌克兰最高领导人的个人呼吁，包括总统泽连斯基 Volodymyr Zelenskiy 和外长 Dmytro Kuleba，要求对莫斯科实施最严厉的制裁，包括将俄罗斯从 SWIFT 国际支付系统中剔除。

美国、英国和一些欧盟国家首都都表示支持这样的制裁禁令，但包括德国、意大利和奥地利在内的一些国家表示，他们希望保留一些进一步的制裁弹药。

事实上，普京已经明确表示，西方实施的制裁不会阻止他。俄罗斯对乌克兰的残忍军事袭击持续到整个星期四晚上，也一直持续到周五早上。

该报道称，欧洲理事会通常在一致同意的基础上运作，特别是在紧急情况下，任何一个国家通常都能够阻止一项政策倡议，至少是暂时的。

在周四晚上峰会后的一份声明中，图斯克的继任者查尔斯·米歇尔坚称欧盟正试图帮助乌克兰。比利时前总理米歇尔在推特上说：“与国际合作伙伴一起，我们采取果断行动，通过政治、财政和人道主义援助支持乌克兰。”

但乌克兰总统泽连斯基周五早上从基辅说，他的国家正在孤军奋战，而“世界上最强大的力量正在远处注视”。据图斯克称，欧盟各国首都应“自愧不如”。