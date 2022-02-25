德财长：对切断俄罗斯与SWIFT系统的联系持开放态度 法财长：赞成将俄罗斯排除在外

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欧盟理事会经济及金融事务委员会非正式会议2月25日在巴黎召开。德国财政部长林德纳（Christian Lindner）当天向媒体表示：“我们必须加大对俄罗斯的制裁力度，我们对将俄罗斯从SWIFT国际支付系统中剔除持开放态度。”法国经济和财政部长勒梅尔（Bruno le Maire）指出，将俄罗斯排除在SWIFT系统之外的选项仍是“摆在桌面上”的。

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勒梅尔周五表示，欧盟将在短期内分析切断俄罗斯与SWIFT国际支付系统联系的后果，然后决定是否使用这一“金融核武器”。在莫斯科入侵乌克兰之后，欧盟国家已经决定了一揽子对俄制裁措施，包括将覆盖俄罗斯银行市场的70%的多项现状。

就把俄罗斯从SWIFT体系中剔除的呼声，勒梅尔说：“所有选项都在桌面上。事实是，当你手中有一个金融核武器时，你在使用它之前会考虑一下。”他指的是“某些欧洲伙伴的保留意见。”

据了解，一些国家不愿意进一步切断俄罗斯对SWIFT体系的联系，因为他们担心如何支付俄罗斯的能源进口以及欧盟债权人是否会得到付款。

勒梅尔介绍说，因此，在巴黎举行的欧盟财长会议要求欧洲央行和欧盟委员会“在未来几小时内”对这种行动的后果做出分析。“SWIFT是金融核武器。SWIFT是允许俄罗斯金融机构与全球其他金融机构切断联系的东西，”勒梅尔在巴黎会议间隙告诉记者。

勒梅尔补充说：“当你手中有核武器时，你会在使用它之前进行思考，一些成员国有保留意见，法国不是其中之一。”德国政府发言人周五早些时候表示，将俄罗斯踢出SWIFT将在技术上难以安排，并将对德国和德国企业在俄罗斯的交易产生巨大影响。

后来在巴黎的会议上，德国财政部长林德纳说：“我们必须加强对俄罗斯的制裁，我们对将俄罗斯从SWIFT国际支付系统中剔除持开放态度。”他补充说：“我们一直在考虑将俄罗斯从SWIFT系统中剔除的后果，但这并不意味着我们反对这样做。”林德纳说：“我们是开放的，但你必须知道你在做什么。”

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）周五在推特上表示，他敦促美国国务卿布林肯（Antony Blinken）利用华盛顿的所有影响力来动摇犹豫不决的欧洲国家。库列巴写道：“与我的美国朋友和同行布林肯国务卿的又一次通话，就需要利用美国对一些犹豫不决的欧洲国家的所有影响力，以禁止俄罗斯进入SWIFT。我们还讨论了进一步向乌克兰提供防御性武器的问题。”

欧盟委员会执行副主席、贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）当天在巴黎的财长会议上说：“鉴于切断俄罗斯与SWIFT的联系可能产生的深远影响，所有选项都摆在桌面上。”他补充说：“这个方案必须提交给成员国，并对确切的影响进行评估，以便它们能够做出明智的决定。”

SWIFT（环球银行间金融通信系统），是连接全球银行业的金融通信基础设施。这个系统位于比利时，由其成员银行管理，每天处理超过200个国家和地区以及11000家金融机构的数以百万计的支付指令。伊朗和朝鲜目前已被踢出了这个系统。