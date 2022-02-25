欧盟委员会主席：普京试图用武力重绘欧洲地图，他必须也终将失败

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟27国领导人2月24日晚间在布鲁塞尔举行的欧洲理事会紧急会议上同意通过对俄罗斯实施第二套全面的制裁计划。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）、欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）随后共同出席了记者会。冯德莱恩向媒体表示：“普京正试图征服一个友好的欧洲国家。他正试图用武力重新绘制欧洲地图。他必须，也终将失败。”

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作为欧盟最高决策机构，欧盟27国领导人在周四晚的欧洲理事会紧急会议后发表了联合声明。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）以视频的方式在会上向欧盟27国领导人进行了发言。欧盟27国领导人会后发表的联合声明说：“欧洲理事会最强烈地谴责俄罗斯联邦对乌克兰无端和无理的军事侵略。俄罗斯的非法军事行动严重违反了国际法和《联合国宪章》的原则，破坏了欧洲和全球安全与稳定。欧洲理事会强调，这包括乌克兰选择自己命运的权利。俄罗斯对这一侵略行为及其造成的所有破坏和生命损失负有全部责任。他将被追究其行为的责任。”

声明指出：“欧盟对俄罗斯承认乌克兰自称的分离主义实体并部署其武装力量作出了迅速和果断的反应，采取了限制性措施作为回应。欧洲理事会今天与我们的伙伴和盟友密切协调，同意采取进一步的限制性措施，对俄罗斯的行动施加大规模和严重的后果。这些制裁措施涵盖了金融部门、能源和运输部门、（军民）两用物品以及出口管制和出口融资、签证政策、俄罗斯个人的额外名单和新的列名标准。欧洲理事会将毫不拖延地通过欧盟委员会和欧盟外交与安全政策高级代表编写的提案。”

冯德莱恩在会后的联合记者上发表讲话表示：“今天的事件是欧洲的一个分水岭。炸弹正落在无辜的妇女、男子和儿童身上。他们为自己的生命担忧，许多人正在死去。所有这些都发生在2022年——在欧洲的心脏地带。普京总统选择将战争带回欧洲。这是对乌克兰的全面入侵。而这从根本上使我们的和平秩序受到质疑。但今天我也要说。欧盟团结一致。今晚，欧洲领导人完全一致地谴责了残暴和无端的攻击。现在我们必须迎接这个时刻。我们将追究克里姆林宫的责任。”

冯德莱恩说：“欧洲领导人今晚批准的一揽子大规模和有针对性的制裁措施清楚地表明了这一点。最新的制裁计划将对俄罗斯经济和政治精英产生最大影响。它建立在五个支柱上。第一是金融部门；第二是能源部门；第三是运输部门；第四是出口管制和禁止出口融资；最后是签证政策。让我强调其中最重要的几点。”

冯德莱恩介绍称：“首先，这个方案包括金融制裁，削减了俄罗斯进入最重要的资本市场的机会。我们现在针对的是70%的俄罗斯银行市场，但也包括关键的国有公司，包括国防领域。这些制裁将增加俄罗斯的借贷成本，提高通货膨胀，并逐渐侵蚀俄罗斯的工业基础。我们也在针对俄罗斯的精英阶层，遏制他们的存款，使他们不能再把钱藏在欧洲的安全港。”

冯德莱恩续指：“第二个主要支柱针对的是能源部门，这是一个关键的经济领域，特别有利于俄罗斯政府。我们的出口禁令将通过使俄罗斯无法升级其炼油厂来打击石油，这在2019年实际上给俄罗斯带来了240亿欧元的出口收入。第三个支柱是，我们禁止向俄罗斯航空公司出售所有飞机、备件和设备。这将使俄罗斯经济的关键部门和国家的连接性下降。俄罗斯目前商业机队的四分之三是在欧盟、美国和加拿大建造的。因此，他们在很大程度上依赖于此。”

冯德莱恩说：“第四点是，我们正在限制俄罗斯获得关键技术。我们将打击俄罗斯获得其建设繁荣的未来所需的重要技术——如半导体或尖端技术。最后，关于签证。外交官和相关团体，以及商业人士将不再有进入欧盟的特权。”

冯德莱恩强调：“一如既往，这些措施是与我们的伙伴和盟友密切协调的。这些当然是美国、英国、加拿大和挪威，但现在也有韩国、日本或例如澳大利亚的加入。我们的团结就是我们的力量。克里姆林宫知道这一点。它已经尽力分化我们，但它完全失败了。克里姆林宫取得的效果恰恰相反。我们比以往任何时候都更团结，我们有决心 。”

冯德莱恩表示：“最后，让我强调，这些事件确实标志着一个新时代的开始。我们的分析必须非常清楚。普京正试图征服一个友好的欧洲国家。他正试图用武力重新绘制欧洲的地图。他必须，也终将失败。”此外，米歇尔在讲话中说：“我们今天晚上进行了长时间的实质性辩论。这也是一场严肃的辩论，因为今天早上我们在欧洲大陆醒来时看到了一个不同的世界，一个基于规则的秩序正在被动摇，正在以极其痛苦的方式被攻击的世界。”

米歇尔说：“这是一个机会，让我们申明坚决谴责这种军事侵略，谴责这种通过滥用和使用虚假借口和理由而发动的战争。我们也有机会，再次确认团结。欧盟的团结，成员国的团结，与我们的伙伴、我们的盟友、我们在世界各地的朋友的团结，捍卫国际法，捍卫基于规则的秩序，为和平、安全和稳定提供最大的保障。第二点是对俄罗斯政权发起额外的一揽子大规模和痛苦的制裁的政治决定。我们有机会与我们所有的同事一起，与我们的伙伴和盟友一起，重申这一坚定性。将由欧盟理事会在法律上执行今天晚上通过的政治准则。我们还提出了对乌克兰人民、对乌克兰的支持问题，以及调动筹资能力和人道主义支持的方式。”

米歇尔说：“我们还有机会听到乌克兰总统在本次欧洲理事会上的讲话。这是一个严肃的时刻，一个尊严的时刻，也是一个沉着的时刻，在我们目前在乌克兰经历的极其困难和痛苦的情况下，他非常坦率地表达了他想向我们传递的信息，我们要强调并向所有乌克兰人民的尊严和勇气致敬，他们此刻正面临着悲惨的处境。这些妇女、男子和家庭被打得鼻青脸肿，他们被一场战争的恐怖所直接影响，这场战争直到几天前我们都希望在欧洲大陆上不可能发生，为了减少这种威胁，已经动员了所有的外交努力。”

米歇尔说：“最后，我们还有机会讨论了一些其他议题，例如动员对欧盟东翼的支持的重要性，当然是在与北约的密切协作下。明天会有一个（北约）峰会，可以再次讨论这个问题，但我们也在准备声援最直接相关的国家，以便我们能够调动必要的人道主义援助，也有办法确保难民能够以有尊严和适当的方式被接收。最后，这种情况也表明，当我们面对今天所看到的情况时，几年来一直在进行的关于发展一个更倾向于主权或战略自主的欧洲的这种雄心的辩论在多大程度上发挥了作用。 两个例子；我想说明参与能源领域的必要性，以减少我们的依赖性，提高我们在这个领域的战略独立能力。”

米歇尔说：“我们还打算，这也是前段时间采取的一个方向，3月份在布鲁塞尔举行的欧洲理事会上，在欧盟委员会起草的建议的基础上，就这一问题进行深入辩论。这一点显然已经在今天晚上得到了解决。然后是继续采取行动加强安全和防御能力的重要性。当然，北约是我们安全的基石。我们相信，强大的联盟是建立在强大、坚实的盟友基础上的，这也是我们的雄心壮志的含义。”

米歇尔补充说：“最后一点，国际承诺的问题。我们可以看到，必须动员国际社会，动员世界上所有相信基于规则的秩序、相信国际法、相信《联合国宪章》的国家，以保证稳定、安全和相互尊重。这就是为什么我们打算极其致力于努力取得进展，以便我们能够确保国际社会坚定不移，站稳脚跟，并被动员起来捍卫这些原则，在我们看来这些原则是极其重要的。这些是我想与你们分享的一些内容。”

米歇尔强调：“这不是一个平凡的欧洲理事会。这不是一次普通的会议，在这次会议上，我们清楚地意识到了问题的严重性，意识到我们正生活在一个可能代表转折点的时刻，为此，我们这一代人将与我们在全世界的伙伴一起，做出正确的选择，明智的选择，在短期内，也在中期和长期内表现出勇气。谢谢你们。”