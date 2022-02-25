欧盟拟将冻结俄总统普京和外长拉夫罗夫资产

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据《纽约时报》2月25日援引两名熟悉欧盟制裁草案的外交官的话报导，欧盟将冻结俄罗斯总统普京和俄罗斯外长拉夫罗夫的资产，但不会对他们实施旅行禁令，该草案尚未完全公布。一位欧盟官员周五介绍称，欧盟正在计划对莫斯科实施第三轮制裁，此前乌克兰总统泽连斯基恳请欧盟和世界各国采取更快、更有力的措施，惩罚俄罗斯对乌克兰的入侵。

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这位欧盟官员透露说，欧盟27个成员国的大使周五同意，甚至在下一波制裁被批准之前冻结俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和外交部长谢尔盖·拉夫罗夫的欧洲资产。这位不愿透露姓名的官员说：“我们正在尽可能快地行动。”他补充说，欧盟还可能针对比现在更多的俄罗斯寡头实施制裁。

周五早些时候，乌克兰总统泽连斯基敦促欧洲在对莫斯科实施制裁方面采取更迅速、更有力的行动，指责西方盟友在莫斯科军队向基辅推进时搞政治。

泽连斯基通过推特表示：“你们仍然可以阻止这种侵略”。他说，应禁止俄罗斯人进入欧盟，切断莫斯科与SWIFT全球银行间支付体系的联系，以及实行石油禁运，这些都应该成为应采取的措施。

欧盟外长们将于格林尼治标准时间周五14点在布鲁塞尔举行会议，讨论一揽子制裁措施的细节。这是欧盟本周准备的第二轮对俄制裁措施，在周五凌晨举行的紧急峰会上，欧盟领导人原则上同意了该方案。

欧盟27国领导人周五晚达成的协议意味着该集团将与美国和其他国家一起采取措施，如限制俄罗斯获得关键技术和资金等。制裁还将针对俄罗斯精英，并使外交官的旅行更加艰难。但欧盟领导人选择不遏制俄罗斯的能源进口，或在德国和意大利等国的反对下，直接切断俄罗斯与SWIFT全球银行支付体系的联系。制裁普京和拉夫罗夫个人的决定是在周五做出的。

法国财政部长勒梅尔周五在巴黎主持了一次欧盟财长会议，讨论经济后果。勒梅尔强调，将俄罗斯从SWIFT交易中剔除仍然是一个选项，但是作为最后手段。