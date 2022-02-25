法国宣布对乌提供经济支持和防御性装备 马克龙：普京想让我们回到帝国和对抗的逻辑

法国/俄罗斯/乌克兰

法国总统马克龙2月24日晚参加了欧洲理事会就俄罗斯全面入侵乌克兰举行的紧急会议。马克龙25日还通过法国国民议会议长理查德费朗（Richard Ferrand）和参议院议长拉尔歇（Gerard Larcher）向国会两院发表了书面讲话。马克龙表示：“目前的危机是俄罗斯有计划、有决定、有组织地决定入侵乌克兰的结果。”他承诺，法国将向乌克兰提供防御性装备。演讲中没有详细说明这些装备是什么。

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马克龙稍早在与两位欧盟领导人出席记者会时发言说；“面对这种战争局势，我们必须得出所有的结论。首先是普京总统的选择，就是想颠覆欧洲历史，让我们回到帝国和对抗的逻辑。第二是藐视过去几十年来俄罗斯主权签署的所有国际法、宪章和条约的原则。面对这种选择，我们决定预测并保持团结，而且我们从一开始就这样做了。我们的团结首先是为了讨论和给予外交的每一个机会，不天真，不让步，通过我们与德国在所谓的诺曼底模式框架内进行的苛刻对话，以及通过几个欧洲同事的接触和我们的机构在最近几周能够进行的对话。”

马克龙说；“不走这条路是俄罗斯总统的慎重选择。我要感谢主席和她的团队，他们确保在过去的一个月和几周里，欧盟与所有英国、加拿大和美国的盟友密切合作，制定了一揽子制裁计划，今天晚上，所有国家元首和政府首脑已经在政治上批准了该计划的新阶段。所有这些都是经过准备和设计的。因此，今天晚上我们已经决定，我不会再去看主席和主席女士刚刚详细列出的清单，这些清单非常清楚，是初步的回应。因此，欧盟共同决定对莫斯科进行非常严厉的打击，包括对个人和部门的打击。”

马克龙说；“这些措施还将得到政府措施的补充。而今天上午，我要求开展几项工作，特别是关于个人财产和一系列人物的工作，以补充这些措施。这些制裁还将针对白俄罗斯政权，它是俄罗斯这次攻势的同谋。鉴于最近几周的事态发展，我想强调这一点。”马克龙在周五凌晨说：“我们都同意的第二个要素，我想在这里再谈一下，显然是对乌克兰的支持。对乌克兰前所未有的经济援助已经达成一致，通过了12亿欧元的宏观财政援助方案。它将走得更远，并将继续调动所有财政和物质资源。我想在这里说，法国将为乌克兰的经济贡献3亿欧元的额外努力，我们准备继续提供军事装备和人口支持，正如我能够对泽伦斯基总统所说。”

马克龙说：“第三个要素是保护欧洲人以及所有国家和人民。军事保护；我今天确认，我们通知了北约，明天我将有机会在我们将举行的北约峰会上详细介绍：法国将继续充分发挥其向北约盟国保证的作用，向爱沙尼亚派遣一支新的特遣队，作为加强的前沿存在的一部分，预计从3月起参与波罗的海天警，并且还将加快在罗马尼亚的部署。除此之外，我记得我们是北约快速反应部队的框架国家；我们将发挥我们的作用。正如我所说，我们将不折不扣地支持我们的盟友。”

此外，马克龙周五通过书面讲话向法国国会两院表示：“目前的危机是俄罗斯有计划、有决定、有组织地决定入侵乌克兰的结果。俄罗斯军队在乌克兰的俄罗斯和白俄罗斯边境集结，违反停火和在乌克兰东部接触线上的挑衅行为急剧增加，俄罗斯宣布单方面非法承认顿涅茨克和卢甘斯克两个自封的‘共和国的独立’，明确无视2015年2月的《明斯克协议》。决定派遣俄罗斯武装部队进入分离主义分子控制的领土执行所谓的‘维和任务’，随后于2022年2月24日对乌克兰发动了高强度的武装攻击。”

理查德费朗阅读马克龙的致辞说：“我们今天注意到，俄罗斯背弃其承诺和外交途径，正在为整个大陆选择一场破坏稳定的对抗。通过其单边决定和军事行动，俄罗斯正在违反其国际承诺，并质疑尊重国家主权和领土完整的基本原则，这是欧洲和国际秩序的根本基础。”他还谈到：“作为联合国安全理事会的常任理事国和欧盟理事会的现任轮值主席国，法国的职责有三点。”

马克龙的致辞说：“首先，我们决不能在和平与集体安全的基本原则上让步，坚决制裁违反这些原则的行为。这就是欧洲理事会昨天同意对俄罗斯和白俄罗斯实施一系列前所未有的制裁的原因。制裁也将影响到俄罗斯的个人，包括俄罗斯联邦的最高领导人。其次，我们必须采取行动声援和支持乌克兰人民和当局。因此，我们将提供3亿欧元的额外预算援助。我们也在与乌克兰当局联系，向他们提供所需的防御装备。”

马克龙的致辞说：“最后，我们必须确保与我们的欧洲伙伴和盟友团结一致，保护我们的主权、安全和民主。在这方面，我们将在北约框架内作出更多承诺，保护我们波罗的海和罗马尼亚盟友的土壤，我们将加强打击信息操纵和网络攻击，保护我们免受外国干涉。”

马克龙指出：“乌克兰战争标志着21世纪的一个重大地缘政治和历史转折点，有可能出现帝国和边界冲突的回归。这一重大危机将对我们的生活、经济和安全产生影响，制裁具有长期影响。它们从来不会没有后果，包括对我们。但我们接受它，因为这关系到对我们价值观的捍卫。”他强调：“在这方面，我们将采取一切必要的决定来保护我们的同胞和企业，这场磨难向所有人证实，我们的欧洲不是一个消费者的联盟，而是一个依附于共同价值观和原则的公民政治项目。正是在这方面，欧盟必须在能源、技术和军事方面充分成为一个更有主权的强调力量。”

马克龙最后说：“我知道，在合法地反对你和保证我们民主的活力的分歧之外，议会将能够围绕我国宪法规定的基本原则团结一致地作出反应：主权、自由和对国际法的尊重。共和国万岁！法国万岁！”。马克龙当天分别与法国前总统奥朗德和萨科齐在总统府举行了会谈。他稍后参加了北约成员国领导人视频峰会。