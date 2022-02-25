瑞典、芬兰和爱沙尼亚对乌提供军事和经济援助 波兰拟对俄航班封闭领空

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2月25日通过推特感谢瑞典向乌克兰提供的“军事、技术和人道主义”支持。爱沙尼亚国防部常任秘书长库斯蒂·萨尔姆(Kusti Salm)表示，爱沙尼亚将以“标枪”反坦克导弹和防空弹药的形式向乌克兰提供更多军事援助。泽连斯基周五还与芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinistö）通话，泽连斯基感谢感谢芬兰向乌克兰拨出5000万美元的援助。

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泽连斯基周五在推特上写道：“瑞典向乌克兰提供军事、技术和人道主义援助。感谢瑞典总理，她的有效支持。共同建立一个反普京的联盟!”此外，爱沙尼亚国防部常任秘书长萨尔姆当天向媒体表示：“我们将向乌克兰提供额外的军事援助：25000包干粮、医疗设备、个人设备、弹药，另外一批‘标枪’导弹和防空弹药。”

这将是爱沙尼亚为乌克兰提供的第二批“标枪”反坦克导弹。第一批是在2月初发送的，在俄罗斯的军事行动之前交付给乌克兰。此前，爱沙尼亚从美国获得了“标枪”导弹，购买了其中一部分，另一部分作为军事援助获得。要向第三国供应这些武器，必须获得拥有这种武器的国家的许可。美国给了爱沙尼亚这样的许可。

此外，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）表示，波兰打算为俄罗斯航空公司关闭其领空。莫拉维茨基周五在推特上说：“我已经下令准备一项部长会议决议，这将导致关闭俄罗斯航空公司的领空。”

捷克总理彼得·菲亚拉（Petr Fiala）周五表示，捷克将向乌克兰运送燃料和血液供应，并发放1365万美元用于援助难民。

泽连斯基周五还已与英国首相约翰逊（Boris Johnson）和波兰总统杜达（Andrzej Duda）等外国政要进行了通话。在与波兰总统通话后，泽连斯基指出：“我们捍卫我们的自由，我们的土地。我们需要有效的国际援助。与杜达讨论了这个问题。向布加勒斯特9国呼吁提供国防援助、制裁、对侵略者施压。我们必须一起把俄罗斯放在谈判桌上。我们需要反战联盟。”

由罗马尼亚波和波兰两国总统共同倡议的“布加勒斯特9国模式”于2015年在布加勒斯特召开首次峰会，参加这一模式的9个北约东翼成员国包括保加利亚、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和匈牙利。