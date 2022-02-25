英国谴责俄罗斯野蛮无正当理由攻击侵略乌克兰

英国首相鲍里斯·约翰逊在英国伦敦主持了眼镜蛇紧急会议，讨论英国对俄罗斯入侵乌克兰的反应后，在唐宁街发表讲话。 2022 年 2 月 24 日

英国外交大臣利兹·特拉斯（Liz Truss）周五(25日)谴责俄罗斯总统普京对乌克兰进行的“野蛮”和“无正当理由”的攻击。俄罗斯军队在当天黎明破晓时分对乌克兰首都基辅发射导弹。英国首相约翰逊周四承诺将对俄罗斯实施英国“有史以来规模最大和最严厉的”一揽子经济制裁。

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就在俄罗斯军队周五(25日)黎明破晓时分对乌克兰首都基辅发射导弹攻击后，英国外交大臣利兹·特拉斯在一条推文中表达了与她的同僚乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴和乌克兰人民的“团结一致”。 她在推文写道：“普京对乌克兰的攻击是野蛮的、是毫无正当理由的，是对人类生命的一种残酷蔑视。” 她还补充说：“英国将会继续追究普京的责任，并坚定不移我们对乌克兰的支持。”

英国首相约翰逊周四承诺将对俄罗斯实施英国“有史以来规模最大和最严厉的”一揽子经济制裁，包括所有在英国的俄银行将被冻结，并排除金融体系在外，禁止俄公司在英融资，冻结超过100个个人的和实体的资产，推动把俄罗斯从SWIFT国际快速支付体系中剔除等的一系列措施。约翰逊并在议会承诺，英国将继续向乌克兰提供经济和防御性武器援助。

约翰逊周四后来还指出，在当天下午举行的七国集团会议上，英国与会过同意要团结一致，使普京为其侵略付出的经济代价最大化。这必须包括结束欧洲对俄罗斯石油和天然气的集体依赖，因为这种依赖长期以来一直为普京提供了权力。”这些就是英国政府一天前宣布对俄罗斯实施加码的新一波经济制裁措施。