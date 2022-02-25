韩国加入对俄经济制裁行列 韩外长：将加大对乌克兰支援力度

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韩国总统文在寅2月24日宣布，韩国将加入对俄罗斯实施经济制裁的行列。他发言指：“无论如何，动用武力造成无辜生命损失都是没有道理的。”韩国外交部长郑义溶25日在出席国会外交统一委员会全体会议时跟进说，韩国政府积极支持美国对乌克兰的政策，将动员所有可行手段，在可承受的范围内加大支援力度。

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文在寅周四国家安全委员会会议上表示，乌克兰的主权、领土和独立必须得到尊重。他说：“无论如何，动用武力造成无辜生命损失都是没有道理的。”文在寅指出，韩国将支持国际社会旨在阻止武装侵略、寻求和平解决争端的努力，包括加入实施经济制裁的行列。

此前，韩国官员在俄罗斯进一步入侵乌克兰前的几天里对加入国际制裁持谨慎态度，他们早些时候说，韩方对各种选项持开放态度，只有在俄罗斯发动全面入侵时才会加入国际制裁。韩国官员说，该国没有考虑在乌克兰危机问题上提供军事支持或派兵。韩国总统府表示，在朝鲜政策方面，俄罗斯一直是韩国的重要合作伙伴。

据韩联社周五报导，韩国国会统一委员会的一名议员指出，政府需要就参与对俄制裁保持谨慎态度。韩国外长郑义溶回应说，政府前一天决定参与国际社会对俄罗斯的基本制裁，并还在对其他部分制裁措施进行考虑。

郑义溶说，韩国政府正就此谨慎严密考虑，以免参与制裁影响到韩国经济和韩企的营商环境。美方正考虑制裁俄罗斯境外结算手段的方案，但尚未付诸实施。韩方也正在密切关注相关可能性。另就当地韩国公民撤离计划，郑义溶表示，以当地时间24日晚上6点为准，有64名韩国公民留在当地

此外，韩国外交部第一次官（副部长）崔钟建周五上午与美国常务副国务卿温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）通话，就乌克兰局势等进行磋商。两国副外长强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰，敦促俄方立即停止动武，并重申坚定支持乌克兰主权和领土完整的立场。

据韩联社报导，崔钟建表示，作为国际社会负责任的一员，韩国政府将积极参与经济制裁等和平解决事态的行动。这意味着韩国将与制裁行动保持步调一致，参与美国主导的国际反俄协作。韩国外交部指出，谢尔曼感谢韩国与国际社会紧密合作并表明坚决的合作决心。

美国国务院在新闻稿中称，俄罗斯入侵乌克兰将带来灾难性人员伤亡和苦难，谢尔曼在会上重申团结一致对其问责的重要性。这可被解读为美国请求韩国给予强有力的协作。

值得一提的是，韩国、美国、日本、加拿大、挪威、立陶宛、爱沙尼亚、芬兰等民主国家共同体（CD）理事会成员国24日在官网发布声明，支持乌克兰的民主、主权和领土完整。声明还强烈谴责俄罗斯对乌克兰持续的敌对行为，并强调坚定支持乌克兰人民对民主的渴望。