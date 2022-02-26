德国打破禁区 欧盟各国纷纷向乌克兰提供武器

俄罗斯侵乌战争

美国近日从德国转往部署在罗马尼亚的一个由轻型装甲、中型轮式战车组成的联合兵种单位。

这一立场变化最明显的是德国。由于历史原因，德国一把向外国提供“致命性”武器列为军区，但在强大压力下，德国政府打破禁区，周六决定向乌克兰提供1000枚反坦克火箭发射器以及500 枚毒刺地对空导弹和多门榴弹炮。

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德国总理肖尔茨解释说，俄国侵略者进犯乌克兰标志着时代的改变，它威胁着战后已经建立的国际秩序。面对此情势，德国决定尽其所能，反对普京的侵略军。

德国同时宣布经由波兰向乌克兰送去14辆装甲车以及10000吨燃料，“其他后续援助仍在研究中。”

德国以此来回答数周来针对其政策的激烈批评，这一批评一方面来自乌克兰，另一方面来自波罗的海国家和波兰。

其实，二战后，欧洲对出口武器一直采取限制之策，但这一“和平主义”战略面对俄罗斯侵略乌克兰，越来越难以继续。

星期六，比利时宣布向乌克兰军队提供2000挺机枪和3800吨燃料。荷兰国防部则表示，“周六运送了一些已经承诺的货物，包括狙击步枪和头盔。”荷兰还准备“尽快向乌克兰提供 200 枚毒刺防空导弹”。

法国也批准向基辅运送军火，据法国军方表示，乌克兰方面向巴黎特别提出提供“防空武器”和反网络战手段。

捷克已经批准向基辅捐赠价值 150 万欧元的 4,000 枚炮弹，尚未交付，周六宣布还将在“未来几个小时内”向乌克兰发送价值 760 万欧元的小型武器库：包括30000 支手枪，7000 支突击步枪、3000挺机枪和几十支狙击步枪以及一百万发子弹。

波兰总理马特乌什·莫拉维茨基周六谴责某些西方国家“自私”，没有对莫斯科实施足够严厉的制裁，波兰已向邻国乌克兰人发送了数万枚弹药。

欧盟成员国在向乌克兰提供武器上尽其所能，而军力强大的盟邦美国则是另外一种规模，美国可以向乌克兰提供更好的军事装备，美国国务卿布林肯周六宣布向乌克兰提供 3.5 亿美元的新军事援助，累计已“超过 10 亿美元的援助。