欧盟委员会主席：普京走上摧毁乌克兰的道路，但他其实也是在摧毁自己国家的未来

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人2月26日晚发布联合声明宣布，将对俄罗斯中央银行实施制裁，并将一些俄罗斯银行从SWIFT国际结算系统中移除。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）当天召开记者会就这一决定表示：“随着俄罗斯军队对基辅和其他乌克兰城市发动攻击，我们决心继续对俄罗斯施加代价，进一步将俄罗斯从国际金融体系和我们的经济中孤立出来。”

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冯德莱恩在讲话中说：“在距离欧盟东部边境仅几十公里的地方，俄罗斯军队在入侵乌克兰的过程中正在实施野蛮的行动。它正在进行轰炸和发射导弹袭击，杀害无辜的人。与此同时，整个世界都在目睹乌克兰军队和民众的坚定和勇敢的抵抗。”

冯德莱恩说：“随着俄罗斯军队对基辅和其他乌克兰城市发动攻击，我们决心继续对俄罗斯施加代价，进一步将俄罗斯从国际金融体系和我们的经济中孤立出来。在与（美国）拜登总统、（法国）马克龙总统、德国总理朔尔茨、（意大利）德拉吉总理、（加拿大）特鲁多总理和（英国）约翰逊首相的协调下，我们考虑大幅收紧我们的国际反应。欧盟及其合作伙伴正在努力削弱普京为其战争机器提供资金的能力。”

冯德莱恩说：“我现在将向欧盟领导人提议采取以下措施。首先，我们承诺确保将一定数量的俄罗斯银行从SWIFT（国际结算系统）中移除。这将确保这些银行与国际金融体系脱节，并损害它们在全球的运作能力。SWIFT（系统）是世界上最主要的全球银行间支付系统。切断银行的联系将使它们无法在全球范围内进行大部分金融交易，并有效地阻止俄罗斯的进出口。”

冯德莱恩说：“第二，我们将阻止普京使用他的战争资金。我们将使俄罗斯中央银行的资产瘫痪。这将冻结其交易。而且它将使中央银行无法清算其资产。最后，我们将努力禁止俄罗斯寡头在我们的市场上使用其金融资产。所有这些措施将大大损害普京为其战争融资的能力。它们将对（俄罗斯）经济产生侵蚀性影响。”

冯德莱恩强调：“普京走上了一条旨在摧毁乌克兰的道路，但他所做的，其实也是在摧毁他自己国家的未来。”