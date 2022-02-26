白宫：美国准备接收乌克兰难民

俄罗斯侵乌战争

2022 年 2 月 25 日，在摩尔多瓦-乌克兰边境，当地为来自乌克兰的难民提供的人道救援中心。成千上万的乌克兰人为了逃离战争，越过边界向西寻求安全。

白宫表示：美国准备接受乌克兰难民，俄罗斯侵略乌克兰可能导致数百万人流离失所。

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白宫发言人普萨基(Jen Psaki) 24日向记者简报时说，大多数逃离乌克兰的人可能会在欧洲邻国寻求庇护，美国政府正在与接受难民涌入的国家合作。

例如，波兰预计将接受来自乌克兰的100万人，摩尔多瓦和其他国家也已设立中心，协助越过边界的人。

美国一些州长已经表示欢迎乌克兰难民。纽约州官员表示，逃离乌克兰的难民可以先在纽约州居住几个月；科罗拉多州州长波利斯(Jared Polis)表示，他的州已有1万1000名乌克兰人，他的政府将愿意接收乌克兰难民。

另据《纽约时报》报导：美军已到达波兰与乌克兰接壤边界，协助逃离俄罗斯战火的民众；5500名美军在战争发生前抵达波兰，在邻近乌克兰边界处建立3个临时庇护所，为逃难民众提供食物和基本生活所需直到他们找到新的落脚处。

《纽约时报》引述美国官员的评估表示，俄国对乌克兰的攻击，将导致100万到500万人流离失所，多数人会选择进入波兰避难，这将是2015年以来的大规模难民潮。波兰政府表示，波兰边界保持开放，波兰已准备好接收逃难民众，并协助他们转机到其他地区。

除波兰外，美军也准备好在罗马尼亚接应难民。到目前为止，美军在德国和罗马尼亚增派千人，23日又从意大利调派800人前往波罗的海区域防卫约。