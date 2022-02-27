欧盟宣布破例购买武器支援乌克兰 并对俄关闭全部领空

俄罗斯侵乌战争

2022 年 2 月 27 日，欧盟委员会主席冯德莱恩（左）和欧盟外交政策负责人博雷利在布鲁塞尔欧盟总部发表联合声明。提议动用欧盟资金，向乌克兰提供武器、弹药和其他支持。

在俄罗斯侵略军步步逼近乌克兰首都基辅的严重时刻，欧洲联盟周日决定，将动用基金为乌克兰购买武器和其他军备。同时，欧盟全境将对俄罗斯关闭领空。

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欧盟委员会主席冯德莱恩周日宣布，面对俄罗斯侵略乌克兰严峻形势，欧盟将为乌克兰购买致命性武器和其他设备提供资金。冯德莱恩补充说，欧盟这样做实属空前。

欧盟委员会向27个成员国提议，动用欧盟紧急基金，援助乌克兰武装力量，除购买武器外，还包括购买燃油以及其他保护性用品。

欧盟外交负责人博雷利表示，此举打破了欧盟不向作战国提供武器的先例。

据来自布鲁塞尔外交渠道的消息，欧盟委员会准备动用的资金数目为四亿五千万欧元，另外增加五千万欧元用以帮助乌克兰购买医疗用品。

与此同时，欧盟决定将对俄罗斯关闭领空。

欧盟委员会主席冯德莱恩周日宣布，欧盟将对所有俄罗斯飞机关闭整个空域，包括 "寡头的私人飞机"，以报复莫斯科对乌克兰的入侵。

这位欧盟领袖表示： "我们将禁止所有属于俄罗斯人、在俄罗斯注册或由俄罗斯利益集团控制的飞机在欧盟领土上降落、起飞或飞行，"

连日来，欧盟多个成员国已宣布禁止俄罗斯公司进入其领空。