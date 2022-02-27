法经济和财政部长：已在排查受制裁俄官员和寡头所有在法账户和资产

法国/俄罗斯/乌克兰

法国经济和财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）2月26日在接受采访时就俄罗斯全面入侵乌克兰表示：“普京自己弄错了他身处的世纪。”他指出，法国经济和财政部的相关部门已经在排查遭受制裁的俄罗斯官员和寡头在法的所有账户和资产，以剥夺他们对这些物品和账户的使用权。

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就乌克兰局势，勒梅尔在采访中说：“我认为，历史还尚无定论。俄罗斯不是一个集团，弗拉基米尔·普京身后没有整个俄罗斯来支持他。事情要比这复杂得多。我认为，弗拉基米尔·普京自己弄错了他身处的世纪。我们已经不在20世纪了。”他补充说：“俄罗斯人民不想为夺回乌克兰而牺牲，许多金融、经济和寡头利益集团也不想被取缔，并完全切断世界经济和金融回路。”

就是否将对俄罗斯采取第三批制裁计划的提问，勒梅尔表示，法国政府将首先落实已采取的欧盟制裁措施。他介绍称，法国各银行现已收到了受到制裁的俄罗斯寡头名单，金融机构正在依照名单核实情况。勒梅尔还同时要求法国税务总局（DGFIP）和打击资金非法流动与反洗钱情报机构(Tracfin)这两个部门来确定受制裁的俄罗斯官员和寡头的所有在法银行账户、房地产或游艇，以剥夺他们对这些资产的使用权。

此外，勒梅尔还要求相关单位确认是否有其他的俄罗斯寡头和名流在法国存在利益，以便稍后将他们添加到欧盟的制裁清单中去。如果他们与俄罗斯领导层存在直接联系，法方将夺取这些相关人士在法资产的使用权。就同样受欧盟制裁的俄总统普京和外长拉夫罗夫在法是否持有资产问题，勒梅尔表示，政府正在进行排查不便现在就给予公开答复。但他强调，上述的法国政府机构正在对所有的俄罗斯在法资产进行排除，以便对受制裁人员采取相应措施。