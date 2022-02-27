约翰逊：我们采取了将俄罗斯拒之于全球金融体系之外的重要第一步

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欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人2月26日晚发布联合声明宣布，将对俄罗斯中央银行实施制裁，并将一些俄罗斯银行从SWIFT国际结算系统中移除。英国首相约翰逊（Boris Johnson）当天通过推特表示：“我们将继续共同努力，确保普京为其侵略行为付出代价。”

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约翰逊在推特上写道：“我们今晚与我们的国际伙伴一起采取了果断行动，将俄罗斯拒之于全球金融体系之外，包括将俄罗斯银行逐出SWIFT（国际结算系统）的重要第一步。我们将继续共同努力，确保普京为其侵略行为付出代价。”

英国外交大臣（Liz Truss）在推特上表示：“我们继续与我们的盟友合作，对俄罗斯施加严厉的代价，打击普京用来资助其战争机器的手段。我们团结一致，支持乌克兰反对这一骇人听闻的入侵。”

据英国《金融时报》报导，这次联合行动是西方国家对俄罗斯入侵乌克兰所采取的最严厉的措施。美国此前只对伊朗、委内瑞拉和朝鲜的中央银行实施过制裁。一位美国银行业高级管理人员说，对中央银行实施制裁是拜登政府最近几周与美国主要金融集团讨论的许多选项之一，以确保银行对这种可能性做好准备。

前国际货币基金组织顾问、现就职于华盛顿智库大西洋理事会利普斯基（Josh Lipsky）早些时候分析指，美国对俄罗斯中央银行实施制裁将是“对俄罗斯经济具有特别重大和破坏性的举措”。

利普斯基解释说：“一个20国集团的中央银行以前从未被制裁过。这不是伊朗。这不是委内瑞拉。因此，将他们的中央银行从国际金融体系中关闭，或者至少从美元和欧元经济中关闭，是一个潜在的大规模破坏稳定的举措”。

现在在华盛顿智库“新美国安全中心”工作的前美国官员菲什曼（Edward Fishman）说，制裁该国央行的决定将给俄罗斯经济带来“毁灭性的打击”，使将俄罗斯银行从SWIFT系统中移除的意义黯然失色。

菲什曼说：“如果你把俄罗斯中央银行列入（美国财政部的）《特别指定国民和被封锁人员》清单，这将是你可以对俄罗斯实施的唯一最具影响力的制裁，而且你可以用笔一划就完成。”他补充说：“这将使俄罗斯的外汇储备在一夜之间无法使用。”

菲什曼解释说，这一禁令将禁止美国实体与俄罗斯央行进行任何交易，这将意味着世界上每个人都会“对代表俄罗斯央行转移任何资产感到恐惧”。国际金融研究所（IIF）执行副总裁劳瑞（Clay Lowery）向美联社表示：“这些新的制裁措施，包括将几家俄罗斯银行从SWIFT上除名和制裁俄罗斯中央银行，可能会对俄罗斯经济及其银行系统造成严重损害。”他补充说：“虽然关于新制裁如何影响能源的细节仍在出现，但我们确实知道，对其中央银行的制裁将使俄罗斯更难出口能源和其他商品。”

“新美国安全中心”的兼职高级研究员津巴（Rachel Ziemba）说，尽管并不是全面将俄罗斯银行从SWIT系统中移除，“这些措施仍将对俄罗斯的经济造成痛苦。它们加强了本周早些时候已经采取的措施，使交易更加复杂和困难。”津巴指出，美欧多国联合宣布的这一最新制裁措施究竟将给俄罗斯经济带来多大的痛苦，将取决于哪些银行受到限制，以及采取哪些措施限制俄罗斯中央银行的运作能力。

曾在特朗普政府时期担任过负责反恐融资的美国财政部前助理部长比林斯利( Marshall Billingslea) 通过推特表示：“如果是对俄罗斯中央银行进行全面制裁，这将是迄今为止对俄罗斯采取的最重要的制裁措施。但在我们看到细节之前保留判断。同样，在报告的SWIFT行动上也是如此。哪些（俄罗斯）银行保持连接和哪些银行被移除一样重要。”