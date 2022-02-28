乌总统泽连斯基签署乌克兰加入欧盟的申请书

乌克兰/欧盟/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky ）2月28日签署了要求该国加入欧盟的正式请求，敦促布鲁塞尔通过特别程序尽快批准乌克兰加入欧盟。此前，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）27日在受访时表示，乌克兰属于欧盟，欧盟希望乌克兰加入该集团。

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乌克兰总理米加尔（Denys Chmyhal）预计，关于乌克兰按照特别程序加入欧盟的决定将毫不拖延地作出。米加尔在Telegram频道上写道：“乌克兰人早已证明，我们都是欧洲社会的一个组成部分。现在是把它写在纸上的时候了。乌克兰正在按照特别程序申请加入欧盟。”

米加尔指出，斯洛伐克总理黑格尔（Eduard Heger）在周日与他电话谈话后提议按照新的特别程序接受乌克兰加入欧盟。周日晚上，泽连斯基与冯德莱恩进行了通话。

米加尔说：“侵略者的行动得到了前所未有的抵抗。乌克兰人早已做出了他们的文明选择。我们期望毫不拖延地做出决定。正如总统所指出的，这既是可能的，也是公平的。”

米加尔稍后还通过推特表示：“泽连斯基总统签署了乌克兰加入欧盟的申请。这是乌克兰和乌克兰人民的选择。我们更应该得到它。”

冯德莱恩周日在宣布欧盟向乌克兰提供约5亿欧元的军事和其他援助的计划后，在接受欧洲新闻网采访时说：“我们与乌克兰有一个进程，例如，将乌克兰市场纳入（欧洲）单一市场。”她表示：“比如说，我们在能源网方面有非常密切的合作。这么多我们合作非常密切的主题，而且随着时间的推移，乌克兰确实属于我们。他们是我们的一员，我们希望他们加入”。

此外，乌克兰外交部长库列巴（ Dmytro Kuleba ）周一通过脸书表示，美国、欧盟和其他国家对俄罗斯的新制裁以及对乌克兰的新武器援助即将到来。

库列巴写道：“美国、欧盟和其他国家的新制裁正在进行中。新的武器将运往乌克兰供我们的保卫者使用。但（俄外长）谢尔盖·拉夫罗夫，侵略乌克兰罪行的帮凶，不再去日内瓦了，因为他的飞机不被允许通过，因为天空对俄罗斯欧洲关闭了。”

库列巴通报了美欧等各方采取最新对俄追加制裁的情况。他介绍称：”美国财政部已经禁止美国个人和法人实体进行任何包括俄罗斯中央银行、俄罗斯主权财富基金或俄罗斯财政部的交易。美国财政部还对俄罗斯直接投资基金、其两个子公司以及该基金的首席执行董事实施封锁制裁”。